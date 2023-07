Morata alla Roma, mani legate Pinto: arriva solo così

L’attaccante spagnolo è da tempo nel mirino della Roma, che lo vuole per migliorare l’attacco dopo l’infortunio al crociato di Abraham

I colpi di mercato non sono per niente facili e spesso alcuni si protraggono nel tempo con il passare delle settimane che si sussegue senza aggiornamenti. O meglio, questi possono esserci, ma sono così piccoli che avvicinano solo piano piano un giocatore a una squadra. È quello che sta succedendo alla Roma per Morata, che è finito nel mirino di Tiago Pinto e di José Mourinho diverse settimane fa.

I due hanno pensato allo spagnolo per andare a migliorare il reparto avanzato, che nella scorsa stagione non ha brillato. I gol che Abraham e Belotti hanno segnato in Serie A sono stati pochi, 8 in totale, ma il dato più preoccupante è che l’ex Torino ha concluso l’annata a mani vuote. Non gli succedeva dai primi anni della carriera, quando vestiva la maglia dell’Albinoleffe. Visto anche l’infortunio dell’inglese, è necessario individuare un attaccante che possa prendere il suo posto.

I nomi monitorati e per cui la Roma ha fatto dei passi concreti sono quelli di Morata e di Scamacca, ma lo spagnolo sembra essere in vantaggio. È quello che piace di più a Mourinho che sta spingendo per portarlo nella Capitale. Pinto, però sta aspettando il via libera dai Friedkin che stanno valutando la sostenibilità economica dell’affare.

Calciomercato Roma, il piano per arrivare a Morata

Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con l’agente del giocatore che ha ribadito le sue richieste come quelle dell’Atletico Madrid, che non scende sotto i 20 milioni. Una cifra molto alta che la Roma non può permettersi in questo calciomercato all’insegna della sostenibilità.

A causa della Uefa, che segue da vicino i conti giallorossi, Pinto non può spendere cifre senza prima essersi autofinanziato con qualche cessioni. Per questo motivo, come riporta il Corriere dello Sport, il general manager è obbligato a vendere prima di poter prendere Morata. Solo in questo caso lo spagnolo potrebbe approdare nella Capitale. Inizialmente, la società puntava sulla cessione di Ibanez che invece sta rimanendo.