Accordo per la punta: Pinto sblocca l’affare

Il general manager è riuscito a ottenere il sì del giocatore e può chiudere un affare per la Roma in questo calciomercato

Soldi, che devono uscire lenti ed entrare veloci. Al contrario di quanto succede a tutti noi, che vediamo entrare i soldi nel nostro portafoglio molto lentamente, ma una volta che ce li abbiamo li spendiamo subito, la Roma ha intenzione di proseguire con cautela. Tiago Pinto, infatti, ha tutte le intenzioni di rispettare i paletti della Uefa per non incorrere in sanzioni, già schivate con molta maestria a fine giugno.

Lo scorso mese, infatti, la Roma ha dovuto trovare 30 milioni peer non incorrere in una multa dell’organo calcistico europeo. Ceferin e i suoi sottoposti seguono da molto tempo i conti della Roma, che ha firmato con loro il settlement agreement. Per rispettare l’accordo, sono state necessarie le partenze di Tahirovic, Volpato, Missori, Carles Perez e Justin Kluivert. I cinque hanno permesso di incassare al cifra necessaria e Pinto ha evitato così la sconfitta.

Riuscire a cedere gli altri esuberi presenti in rosa è un compito importante per il general manager che così può arrivare agli obiettivi di mercato. In cima alla lista ci sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, che piacciono molto sia a lui, sia a Mourinho. Per sbloccare le trattative, però, ci sono da convincere West Ham e Atletico Madrid, che vogliono soldi per i cartellini.

Calciomercato Roma, ha detto sì all’offerta

Per trovare questi, il gm sta cercando di piazzare i vari Shomurodov, Villar e Vina, che sono ancora presenti in rosa e pesano sul bilancio. I tre, però, sono fuori rosa e non partiranno con la squadra in ritiro. Per questo l’ex Benfica sta trattando con alcuni club per sistemarli.

La cessione di uno di questi tre sta andando in porto, con Shomurodov che ha detto sì al Cagliari. Come riporta il Corriere dello Sport, l’attaccante uzbeko si è detto favorevole ad andare a giocare in Sardegna, dove approda in prestito. Nell’accordo dovrebbe essere inserito anche un diritto di riscatto che permetterebbe ai rossoblù di acquistarlo a titolo definitivo in caso la stagione sia di successo.