Calciomercato Roma, doppia opzione Pinto: arrivano a una condizione

Il general manager della Roma continua a lavorare per portare nella Capitale due obiettivi di calciomercato richiesti da Mourinho

Manca ormai poco alla partenza per il Portogallo, con il ritiro della Roma che entra finalmente nel vivo. I giallorossi oggi svolgeranno l’ultima amichevole sul territorio italiano prima di raggiungere Albufeira per completare la preparazione estiva. Avversaria del pomeriggio sarà il Latina Calcio, che milita in Serie C, dopo la vittoria sulla Boreale per 4-0, con le reti di Pagano, Aouar, El Shaarawy e Solbakken.

Quello contro i nerazzurri sarà l’ultimo appuntamento romano del ritiro, con i calciatori che hanno già preparato le valigie per partire. Intanto, chi sta continuando a lavorare a tamburo battente è Tiago Pinto. Il general manager della Roma sta cercando di sbloccare alcuni affari, sia in entrata che in uscita, con le cessioni che hanno preso molta importanza. I giallorossi, infatti, devono effettuare una campagna sostenibile a causa dei paletti della Uefa.

Per questo vendere gli esuberi sarà fondamentale in modo da potersi muovere più agilmente nel mercato futuro. Gli obiettivi di calciomercato ad oggi sono principalmente quattro e per tutti loro il gm sta cercando di trovare la chiave che possa sbloccare le situazioni.

Calciomercato Roma, Sabtzer e Sanches arrivano solo così

Le due grandi aree da rinforzare sono centrocampo e attacco. Mentre il secondo è più complicato visto che c’è bisogno di una grande spesa, rinforzare il primo è più semplice visto che è possibile ottenere giocatori in prestito. I nomi caldi sono quelli di Sabtizer e di Renato Sanches, ma c’è da attendere la decisione del Bayern Monaco e del Paris Saint-Germain.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, i due calciatori partiranno solo a una condizione. Sia l’austriaco che il portoghese hanno intenzione di giocarsi le loro carte e riscattare le loro carriere dopo un’ultima stagione a basso livello. Per questo Mourinho e Pinto devono aspettare la scelta di Tuchel e di Luis Enrique, che daranno il via libera alla cessione solo nel momento in cui saranno entrambi fuori dai progetti.