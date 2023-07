Rinnovo Dybala, agenti in città: incontro imminente e addio clausola

Pinto è pronto per incontrare gli agenti di Dybala che deve ancora prolungare il suo contratto e allontanare ogni club interessato

Tra chi viene e chi va, a Trigoria ci sono le porte girevoli. Tutti i tifosi, però, vorrebbero poterle murare quando si parla di un giocatore: Paulo Dybala. Mettere un muro ad ogni uscita, quando esce fuori il nome dell’argentino, è il sogno di tutti i romanisti che vorrebbero riuscire a tenerlo. Le sue prestazioni in questa stagione anno toccato un grande livello e hanno dimostrato come il numero 21 abbia un grande talento.

Vista la sua importanza per il progetto, che è stata lampante sin da subito, tutti i tifosi vorrebbero riuscire q trattenerlo ed eliminare quella clausola che in questi giorni fa molta paura. Al momento della firma dello scorso anno, nell’accordo è stata inserita una postilla sull’addio del giocatore, che sarebbe potuto andare in un club estero per 12 milioni. Se arrivasse un club italiano, invece, alle porte della Roma, Dybala potrebbe partire per 20.

Delle cifre irrisorie vista l’importanza e il talento del numero 21, che vorrebbe rimanere nella Capitale vista l’importanza che ha. La centralità nel progetto gli permette di essere il giocatore più importante della rosa, con i tifosi che lo considerano un vero e proprio re. Basti pensare al bagno di folla che gli è stato dedicato lo scorso 26 luglio, quando circa 10.000 persone si sono riunite per la sua presentazione.

Calciomercato Roma, Antun nella Capitale: incontro imminente

Di contatti tra Pinto e Antun nelle scorse settimane ci sono stati, proprio per definire la questione. I giallorossi sanno bene quanto devono offrire per eliminare la clausola e aspettano di incontrare l’entourage di Dybala per definire il suo futuro.

Proprio per mettere nero su bianco la permanenza del giocatore a Trigoria, come riporta il Corriere dello Sport, gli agenti del giocatore sono a Roma. Jorge Antun e Carlos Novel sono atterrati nella Capitale proprio per incontrare Tiago Pinto prima della partenza della squadra per il Portogallo. Tra oggi e domani, quindi è previsto il meeting tra le parti, sperando possa essere positivo per mettere una fine alle voci sull’addio di Dybala.