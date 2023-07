Ansia Roma, infortunio in allenamento: ecco la diagnosi

Nuovo imprevisto in casa Roma con l’infortunio in allenamento in Algarve. La squadra giallorossa ha svolto oggi una doppia seduta agli ordini di José Mourinho.

Un nuovo stop in casa Roma, la squadra giallorossa deve fare i conti con un nuovo infortunio dopo quello occorso a Ola Solbakken in amichevole. L’esterno offensivo norvegese ha subito un affaticamento muscolare durante l’incontro con il Latina, prima della partenza verso il Portogallo. I giallorossi sono tornati in Algarve, dove quest’oggi hanno svolto una doppia seduta sotto gli occhi di mister Mourinho.

Non parte nel migliore dei modi la stagione della Roma sul fronte dell’infermeria. Lo scorso anno sono stati tanti gli stop con cui ha dovuto fare i conti José Mourinho. Il più grave è stato quello di Gini Wijnaldum, quello che doveva essere il colpaccio del centrocampo giallorosso è stato frenato dalla frattura della tibia ad inizio della scorsa stagione. Tanti poi gli stop, sia muscolari che di natura traumatica, che hanno caratterizzato la sfortunata annata dei giallorossi. Oggi, dopo l’infortunio di Solbakken in amichevole, c’è da registrare lo stop di Roger Ibanez in casa Roma.

Roma, infortunio per Ibanez in allenamento: trauma contusivo al piede destro

Il difensore centrale brasiliano, al centro di voci di mercato in uscita nelle score settimane, ha dovuto abbandonare la seduta di allenamento della Roma. Quest’oggi c’è stata una doppia sessione di lavoro agli ordini di José Mourinho, ma il difensore centrale ha alzato bandiera bianca.

A seguito di una botta in allenamento il brasiliano ex Atalanta ha abbandonato la sessione di lavoro all’estadio Municipal. Roger Ibanez è stato vittima di un trauma contusivo al piede destro, secondo quanto riporta il sito del ‘Corriere dello Sport’. La parte interessata dall’infortunio è stata medicata con una fasciatura rigida ed il difensore è apparso visibilmente zoppicante dopo lo stop. Nessun allarme però in casa giallorossa, lo staff sanitario non dovrebbe avere ulteriore lavoro dopo lo stop occorso ad Ola Solbakken.