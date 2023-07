Calciomercato Roma, doppia opzione: colpo da 25 milioni

La Roma continua a seguire un giocatore durante questo calciomercato estivo, con diverse squadre interessate a prenderlo

La Roma è partita per il Portogallo per cominciare al seconda parte della preparazione estiva. Il ritiro entra nel vivo, con il lavoro duro che da oggi verrà effettuato da Pellegrini e compagni in Algarve. È la quarta volta di fila che i giallorossi si allenano nel paese lusitano: tre ritiri estivi e un mini ritiro invernale durante il Mondiale in Qatar, che ha visto la vittoria dell’Argentina di Dybala in finale ai calci di rigore.

José Mourinho avrebbe voluto avere i rinforzi che chiedeva già con sé in Portogallo, ma deve aspettare che Tiago Pinto riesca a risolvere alcune questioni di calciomercato. Nel mirino ci sono diversi giocatori per coprire principalmente due ruoli. Il tecnico di Setubal, infatti, vorrebbe ricevere dal mercato almeno un centrocampista e un attaccante. Il primo serve per andare a completare il reparto, dove José vorrebbe completare il gioco delle coppie.

Per l’attacco, invece, l’infortunio di Tammy Abraham ha lasciato un buco non indifferente, vista l’emergenza creata. Sostituire l’inglese, infatti, è di fondamentale importanza e per farlo la Roma ha messo nel mirino Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. L’ex Sassuolo nelle ultime ore è salito in pole position tra i due.

Calciomercato Roma, lo vogliono per 25 milioni

Ritornando alla linea mediana, i nomi più caldi sono quelli di Renato Sanches e di Marcel Sabitzer. Per il portoghese si sta aspettando che il Paris Saint-Germain sblocchi l’affare e permetta all’ex LOSC di partire. L’austriaco, invece, ha parecchio mercato e su di lui ci sono diversi club.

Come riporta Waz l’ex RedBull Lipsia è entrato nel mirino del Borussia Dortmund, che ha intenzione di prendere un centrocampista in vista della prossima stagione. I gialloneri sono disposti a mettere sul piatto tra i 20 e i 25 milioni, una cifra potrebbe soddisfare le richieste del Bayern. Sul ventinovenne, però, restano vive altre piste come quella della Roma e della Major League Soccer, che di recente si è rinforzata con l’arrivo di Messi.