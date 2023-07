Calciomercato Roma, Mourinho lo ha fatto ancora: sprint per Morata

Il tecnico della Roma ha deciso di rispolverare una sua vecchia tecnica per convincere lo spagnolo in questi giorni di calciomercato

I giorni passano, l’inizio del campionato si avvicina e Mourinho spinge sempre per avere i rinforzi che aspetta da tanto. Il tecnico portoghese avrebbe voluto cominciare il ritiro in Portogallo con il gruppo al completo, ma avere una rosa pronta a luglio è quasi un miraggio. Per prendere gli ultimi obiettivi di calciomercato la Roma deve convincere degli ossi duri che non hanno intenzione di fare sconti a nessuno.

Si tratta di West Ham e Atletico Madrid, con gli inglesi che potrebbero lasciar partire Gianluca Scamacca. Dai biancorossi, invece, José vorrebbe prendere Alvaro Morata, che conosce bene avendolo già allenato in passato. I due si conoscono da diverso tempo e lo Special One è convinto delle abilità dello spagnolo, che potrebbe lasciare la capitale iberica per approdare in quella italiana. Il colpo, però, non è facile e sta a Tiago Pinto risolvere il nodo.

Simeone non sembra avere fretta di liberarsi dell’ex Juventus, che tornerebbe in Italia dopo l’esperienza con i Colchoneros. Pinto spera di poterlo prendere in prestito, visto che le poche cessioni non permettono un esborso di denaro importante per acquistarlo a titolo definitivo, cosa che vorrebbero gli spagnoli.

Calciomercato Roma, Mourinho schiera Dybala

In tutte queste settimane, Mourinho continua ad aspettare il suo attaccante che, dopo l’infortunio di Abraham, è diventato una necessità. Riuscire ad avere subito la punta che chiede è fondamentale per permettergli di entrare in sintonia con i compagni e con gli schemi.

Per questo motivo, José continua a spingere e ha anche deciso di utilizzare il suo asso nella manica. Si tratta della telefonata al giocatore, ma stavolta non da parte sua, ma da Dybala, che ha chiamato Morata per convincerlo ad approdare nella Capitale. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, i due si sono sentiti due giorni fa, con l’argentino che ha chiesto tempo all’amico e soprattutto di spingere per approdare in giallorosso.