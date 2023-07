Calciomercato Roma, Pinto all’assalto: lo vuole a ogni costo

Il general manager della Roma continua a trattare con il club per prendere un obiettivo di calciomercato in questi giorni di luglio

Il mercato continua ad avanzare e la Roma ancora non ha il suo attaccante di riferimento. Dopo l’ultima giornata contro lo Spezia, il reparto offensivo si è ritrovato con un buco non indifferente a causa dell’infortunio di Tammy Abraham. L’inglese ha subito la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro contro i liguri e resterà fuori fino a febbraio 2024, lasciando un buco importante nella rosa.

Per questo motivo Tiago Pinto è stato incaricato di sbloccare due affari di calciomercato, con Mourinho che preme per accelerare i tempi. Nonostante il colpo più importante ancora non sia arrivato, fino ad ora la campagna acquisti giallorossa è stata molto importante con ben 4 giocatori approdati nelle scorse settimane. L’esborso è stato paro a zero e fino ad ora sono tati venduti solo giovani di prospettiva o esuberi, con tutti i titolari ancora in rosa.

Un lavoro da sottolineare, quello del general manager, che è a caccia di nuovi fondi per riuscire a sbloccare le ultime due operazioni.Quella più importante, però, porta all’attaccante con Alvaro Morata e Scamacca nel mirino. Mentre il primo è il preferito di Mourinho, il secondo piace al gm perché ha un costo più basso.

Calciomercato Roma, riallacciati i rapporti col West Ham per Scamacca

Anche se il suo approdo in prestito è comunque difficile, con il giocatore c’è da tempo l’accordo. L’ex Sassuolo, poi, è originario di Fidene ed è cresciuto calcisticamente proprio nella Roma, sua squadra del cuore. Per questo motivo vorrebbe tornare e già nei giorni scorsi ha speso parole al miele per questi colori.

Come riporta il Corriere dello Sport, Tiago Pinto ha riallacciato i rapporti con il West Ham per prendere proprio l’attaccante classe 1999. I londinesi, però, non si sono ammorbiditi e non lasceranno partire la punta a basso costo. Intanto, sono in attesa di una nuova proposta con Pinto che continua per la sua strada, che porta direttamente a Scamacca, non convocato da Moyes nell’amichevole contro il Daghenam & Red.