Calciomercato Roma, ribaltone Morata: offerta Inter da 35 milioni

I nerazzurri hanno deciso di fare sul serio per portare a Milano l’obiettivo di calciomercato, con la Roma che resta alla finestra

Nel mondo del calcio si gioca in undici in campo e le squadre sono composte da un numero variabile di difensori, centrocampisti e attaccanti. Tra questi e i portieri, però, chi ruba la scena sono sempre gli attaccante che per molti rappresentano i giocatori più importanti delle rose. Non a caso sono quelli più pagati sia a livello di cartellino, sia a livello di contratto, rispetto agli altri ruoli che in realtà sono altrettanto importanti.

Per questo, gran parte del calciomercato estivo è passato a ricercare i migliori attaccanti disponibili che possono andare a rinforzare le rose. Questo momento, infatti, è arrivato sia per la Roma che per l’Inter, che hanno individuato la punta del futuro. Inizialmente, i nerazzurri avevano messo nel mirino Romelu Lukaku, ma poi il belga ha voltato le spalle al club, decidendo di ascoltare le proposte della Juventus, con Vlahovic che sembra in partenza.

Visto il tradimento dell’attaccante del Chelsea, Marotta ha deciso di mettere nel mirino volti nuovi. Tra i giocatori che interessano al direttore sportivo c’è Alvaro Morata, attaccante spagnolo che piace molto anche alla Roma. José Mourinho, infatti, vorrebbe prenderlo per migliorare l’attacco giallorosso dopo l’infortunio di Abraham.

Calciomercato Roma, l’Inter fa sul serio e studia l’offerta

Per questo ha dato mandato a Tiago Pinto di convincere l’Atletico Madrid a lasciarlo partire, ma Simeone non ha alcuna intenzione di fare sconti ai giallorossi. E allora il gm sta cercando il modo migliore per prenderlo prima delle concorrenti. Tra queste, però, l’Inter rimane più dietro.

Questo perché, come riporta il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno deciso di concentrarsi su un altro giocatore. Si tratta di Florian Balogun, attaccante dell’Arsenal che ha stregato gli interisti. I dirigenti stanno studiando un’offerta per strapparlo ai Gunners, che hanno abbassato le richieste. Per questo, Marotta sta pensando di proporre 35 milioni agli inglesi come base per le trattative. Questo non significa che non concorreranno più per Morata, ma hanno altre priorità