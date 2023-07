Incubo Inter per la Roma: ritorno di fiamma per il bomber

Calciomercato Roma, l’Inter cambia strategia con il ritorno di fiamma per il bomber. Nuovo incubo sorpasso in casa giallorossa, Marotta ha un vantaggio nella trattativa

Si arricchisce di una nuova puntata il duello di calciomercato tra Inter e Roma. Giuseppe Marotta torna ad insidiare le manovre in entrata di Tiago Pinto in casa giallorossa. Dopo aver chiuso il colpo Davide Frattesi a centrocampo, su cui il manager portoghese uscì allo scoperto in tempi non sospetti, la squadra nerazzurra si è inserita nella corsa ad Alvaro Morata. Ma il centravanti spagnolo non è l’unico obiettivo offensivo in comune tra il club giallorosso e quello lombardo.

Giuseppe Marotta contro Tiago Pinto, ci risiamo. Nuovo capitolo nel duello di calciomercato tra Inter e Roma. Appena dodici mesi fa la squadra giallorossa annunciava l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, autentico trascinatore della scorsa stagione romanista, era stato a lungo accostato ad un passaggio all’Inter dopo la scadenza di contratto in casa Juventus. I nerazzurri la scorsa estate puntarono poi tutto sul ritorno di Romelu Lukaku, che oggi – per uno strano scherzo del destino- è sempre vicino ai bianconeri. L’Inter, dopo la rottura col centravanti belga è piombata su Alvaro Morata, corteggiato anche dalla Roma di José Mourinho e dell’amico Dybala.

Calciomercato Roma, ribaltone Inter: ritorno di fiamma per Scamacca

Mentre la corsa per Morata sembra essere entrata in una fase di stallo, l’Inter prepara un ritorno di fiamma a sorpresa in attacco. Secondo le ultime notizie di calciomercato la squadra nerazzurra ha intenzione di insidiare la Roma nella corsa a Gianluca Scamacca. Il centravanti del West Ham è uno dei primi nomi in cima alla lista dei desideri di Tiago Pinto.

Mentre la Roma lavora alle uscite per totalizzare il tesoretto necessario per strappare il sì del club londinese, l’Inter ripiomba sull’ex Sassuolo. Già nei giorni scorsi la squadra nerazzurra aveva effettuato un sondaggio per il centravanti italiano, ma non arrivò l’affondo finale. Affondo che potrebbe materializzarsi a sorpresa nelle prossime ore. Come riferito da Sky Sport, i nerazzurri sono tornati in corsa per Scamacca. Il vantaggio nella trattativa a favore di Marotta risiede nella possibilità di chiudere l’affare a condizioni differenti rispetto al prestito, formula su cui sta lavorando Tiago Pinto.