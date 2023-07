Assist bianconero alla Roma: Milan decisivo

La Roma continua a seguire l’evolversi del calciomercato con diversi colpi che stanno cambiando il volto del campionato italiano

Passano le settimane e agosto si avvicina sempre di più. Il mese in cui comincerà la Serie A è ormai a un passo con le squadre che sono partite per i rispettivi ritiri. Chi in America, chi in Italia, ma anche in Portogallo, dove c’è la Roma che sta correndo in Algarve per prepararsi al meglio. Il gruppo non è ancora al completo, però, perché José Mourinho vorrebbe qualche innesto per migliorare i reparti.

Il primo è senza ombra di dubbio l’attacco, dove l’infortunio di Tammy Abraham ha lasciato una lacuna non indifferente. L’inglese, che ha dovuto lasciare il campo dopo 15 minuti nell’ultima gara contro lo Spezia, resterà fuori per diversi mesi. Il suo rientro è previsto solo tra febbraio e marzo 2024 e fino a quel momento la Roma avrà a disposizione solo Belotti. Visto lo scarso rendimento dei due, poi, Mourinho vuole correre ai ripari e rinforzarsi con un colpo di livello.

Anche a centrocampo manca una pedina e per questo motivo il general manager Pinto stava monitorando diversi profili di interesse. Sfumato Sabitzer, che è in direzione Dortmund, c’è ancora in piedi Renato Sanches, che piace ai due, ma il Paris Saint-Germain sembra restio a lasciarlo partite in prestito.

Calciomercato Roma, se ne va in Inghilterra

Per permettere i due colpi di calciomercato, però, la Roma ha bisogno di cedere gli esuberi ancora presenti in rosa che però non sono partiti per il ritiro in Portogallo. Tra questi ci sono Gonzalo Villar, Eldor Shomurodov e Matias Vina. Il primo è nel mirino del Granada e di un altro club. Il secondo, invece, è in direzione Cagliari.

Il terzo è ancora in sospeso, ma come riporta Il Tempo, c’è sempre la Premier League nel suo futuro. Mentre prima il club più caldo era il Bournemouth, adesso sulle tracce dell’uruguaiano c’è una nuova squadra che vorrebbe prenderlo per migliorare la situazione sulle fasce. Il calciatore, preso per sostituire Spinazzola dopo l’infortunio al Tendine d’Achille, non ha mai entusiasmato nella Capitale e, dopo il prestito al Bournemouth, potrebbe tornare in Inghilterra.

Ma quali potrebbero essere le destinazioni di Vina: se Ballo-Toure decidesse di accettare la corte del Bologna piuttosto quella del Fulham, allora i bianconeri di Inghilterra potrebbero pure pensare all’esterno della Roma. Il Brighton, poi, ha un solo terzino sinistro di ruolo in rosa e infine occhio pure alla possibilità West Ham: da quelle parti il profilo di Aaron Cresswell piace al Wolverhampton.