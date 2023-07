Calciomercato Roma, colpo di scena Morata: è successo ancora

L’attaccante che piace tanto alla Roma è al centro di diverse trattative, con Pinto che sta cercando di prenderlo in questo calciomercato

La Roma è partita per il Portogallo in questi giorni per preparare al meglio le gambe e il corpo in vista della prossima stagione. Il 20 agosto c’è il via libera alla Serie A con il campionato italiano che comincia in modo ufficiale. In vista della partita con la Salernitana, che riaprirà la stagione romanista, come lo scorso anno. Mourinho ha portato il suo gruppo in Algarve per arrivare al meglio.

In questo, però, non ci sono gli esuberi, pronti a lasciare la squadra nelle prossime settimane. Il primo dovrebbe essere Eldor Shomurodov che è vicino a un prestito al Cagliari. Dopo il prestito allo Spezia dello scorso anno, l’uzbeko è pronto a lasciare di nuovo Trigoria in prestito per rivalorizzarsi e vedere il suo cartellino tornare a prendere valore. Oltre a lui, poi, restano nella Capitale anche Villar, Vina e Reynolds, pronti a lasciare la squadra.

Al gruppo, però, mancano ancora due elementi che potrebbero arrivare nelle prossime settimane. Si tratta di un centrocampista e di un attaccante titolare che Mourinho chiede da diverse settimane al mercato. Per adesso le trattative sono ancora bloccate, con i contatti con i giocatori che sono stati avviati da tempo e gli accordi raggiunti.

Calciomercato Roma, Morata resta in sospeso

Gli obiettivi per l’attacco sono due: Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Quest’ultimo vorrebbe vestire la maglia della Roma e sta aspettando solo che il West Ham dia il via libera per la sua cessione. Il primo, invece, piace molto al allenatore portoghese, ma il suo passaggio nella Capitale sembra essersi complicato.

Come riporta il Corriere dello Sport, i contatti con l’entourage del giocatore si sono interrotti dopo l’ultimo incontro con Tiago Pinto. Il general manager non ha più notizie degli agenti del giocatore, che sta aspettando di conoscere il suo futuro. L’Atletico Madrid non vorrebbe cederlo in prestito e per questo motivo Pinto sta continuando la trattativa che sembra essersi un po’ arenata. Scamacca,q uindi resta in vantaggio sullo spagnolo.