Calciomercato Roma, il Milan sblocca Scamacca: Pinto esulta

Il general manager della Roma può esser felice perché l’attaccante del West Ham può arrivare più facilmente in questo calciomercato

Il calciomercato estivo ha preso una piega diversa per la Roma grazie a un intreccio con il Milan che potrebbe sbloccare un affare Un colpo importante. Si tratta dell’arrivo nella Capitale di Gianluca Scamacca, che era passato nella sua città per dei controlli medici per poi ripartire per Londra. L’ex Sassuolo è il preferito di Tiago Pinto per rinforzare l’attacco giallorosso, ma prima c’è da convincere il West Ham.

Sono stati proprio i londinesi a trovare una chiave per aprire alla cessione del giocatore, che inizialmente sarebbe partito solo a titolo definitivo. Gli Hammers, infatti, non avevano intenzione di fare sconti alla Roma che, invece, avrebbe cercato di concludere un colpo low cost anche per l’attaccante. La parola d’ordine per Pinto è sostenibilità e questa va ricercata in ogni affare, visto che ci sono i paletti della Uefa da rispettare.

Per questo motivo, nessun esborso di denaro ingiustificato che possa mettere a repentaglio il bilancio, per cui è stato necessario cedere cinque giocatori ancor prima dell’inizio del calciomercato. A fine giugno, infatti, sono partiti Justin Kluivert, Carles Perez, Filippo Missori, Cristian Volpato e Benjamin Tahirovic.

Calciomercato Roma, l’intreccio sblocca Scamacca

La loro partenza è stata fondamentale per racimolare i 30 milioni necessari per equilibrare i conti ed evitare sanzioni. Su questa linea, quindi, sono stati definiti tutti i colpi e quelli ancora in cantiere, con Scamacca che potrebbe approdare nelle prossime settimane grazie al Milan.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il West Ham ha messo nel mirino Divock Origi, in uscita dai rossoneri. In caso l’affare andasse in porto, l’ex Sassuolo sarebbe libero di partire e vestire la maglia giallorossa dopo tante settimane passate a sognare un ritorno a casa. I londinesi non si scostano dalla loro richiesta, prestito oneroso con obbligo di riscatto a circa 24 milioni legato a presenze e qualificazione in Champions. Scamacca, infatti, ha speso spesso parole al miele per questa società e ora è pronto a tornare grazie al club di Via Aldo Rossi che si libererebbe del belgail prima possibile.