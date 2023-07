Mbappè al posto di Scamacca: bomba Sky

Clamoroso ribaltone di calciomercato con Kylian Mbappé che supera Gianluca Scamacca e non solo. Ecco la bomba sganciata da Sky, può cambiare tutto in Serie A.

Tra Gianluca Scamacca ed Alvaro Morata spunta anche la pista che coinvolge a sorpresa il futuro di Kylian Mbappè. La suggestione che avrebbe del clamoroso in ottica calciomercato estivo, viene rilanciata da un’autorevole fonte, parliamo di Sky Sport. Ecco le ultime notizie sul talento francese del PSG, che sembra entrato nei radar del club che sta seguendo gli stessi obiettivi offensivi della Roma.

le vie del calciomercato sono infinite e nuovi rumors coinvolgono il futuro di Kylian Mbappè. Il talento francese del PSG potrebbe lasciare definitivamente il club parigino, stravolgendo gli equilibri di calciomercato anche della Roma. Sia chiaro, la squadra giallorossa non è in corsa per l’attaccante classe ’98, ancora una volta in rotta d’uscita dal club parigino. Dopo sei stagioni con la maglia del PSG ora il talento francese potrebbe lasciare la squadra allenata da Luis Enrique, dalla quale la Roma segue con insistenza il centrocampista Renato Sanches. La stella offensiva dei parigini, non aggregata al ritiro giapponese del club transalpino, potrebbe lasciare il PSG, è spunta anche la pista clamorosa in Serie A.

Calciomercato, Sky Uk lancia la bomba Mbappè: anche l’Inter in corsa

A concentrarsi sul futuro di Mbappé è stata l’emittente Sky Sport UK, che ha evidenziato come l’Al-Hilal ha offerto circa 300 milioni di euro per l’attaccante. Ma non solo il club arabo sarebbe sulle tracce dell’attaccante francese, in scadenza il prossimo anno. E tra i grandi club di Premier League e la pista Barcellona, spunta la clamorosa ipotesi Inter.

Il club nerazzurro, che ha già preso Davide Frattesi a centrocampo, è stato segnalato ad altri obiettivi seguiti da Tiago Pinto in casa Roma. Parliamo di due attaccanti in odore di ritorno in Serie A dopo un anno all’estero, come Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Se la pista Morata sembra esser stata congelata da Marotta, il nome dell’ex Sassuolo è tornato d’attualità nelle scorse ore. Logico come, qualora la pista Mbappé dovesse essere confermata, l’Inter mollerebbe gli obiettivi della Roma.