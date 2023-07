Doppia esclusione, addio già ‘scritto’: lo regalano alla Roma

Calciomercato, arriva l’ennesimo indizio pesante che avvicina il nuovo colpo in casa Roma. C’è la doppia esclusione dal ritiro estivo: preparano il regalo per José Mourinho.

La Roma prosegue il suo ritiro estivo in Portogallo. Secondo giorno di allenamenti per la squadra giallorossa, sotto lo sguardo di José Mourinho. Il tecnico portoghese attende novità in ottica calciomercato estivo dal connazionale Tiago Pinto. Nel frattempo un importante assist alle manovre del manager giallorosso arriva da un altro ritiro estivo. L’esclusione è doppia ed apre all’assalto finale della squadra giallorossa: ecco tutti i dettagli.

Sono giornate decisive per la costruzione della rosa della Roma in vista della prossima stagione. Domani sera la squadra guidata da José Mourinho, pronto al suo terzo anno sulla panchina giallorossa, tornerà in campo in amichevole. Il primo incontro in Portogallo vedrà i giallorossi affrontare il Braga, domani alle ore 21 all’ Estadio Municipal. Nel frattempo il tecnico giallorosso attende buone notizie da parte di Tiago Pinto, che continua a vagliare diverse piste in giro per l’Europa. Non c’è solo il nuovo attaccante in cima alla lista dei desideri del dirigente ex Benfica. Pinto ha intenzione di chiudere anche un nuovo colpo per il centrocampo giallorosso.

Calciomercato Roma, Renato Sanches non si allena col PSG: i tifosi hanno le idee chiare

Sfumata la pista che portava a guardare a Marcel Sabitzer, ad un passo dal diventare un nuovo calciatore del Borussia Dortmund, Pinto potrebbe tornare a pescare dal PSG. I buoni rapporti tra le due proprietà portarono dodici mesi fa Gini Wijnaldum alla corte di José Mourinho, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ora nei radar della dirigenza romanista sembra esserci finito ancora una volta il portoghese Renato Sanches. Già nella giornata di ieri si erano aperti nuovi spiragli, in seguito alle dichiarazioni ufficiali di Luis Enrique. In queste ore il centrocampista lusitano non si è allenato col resto del gruppo nel ritiro giapponese. Il calciatore, come documentato sui social, ha svolto lavoro individuale. Resta da capire se ci sia un infortunio dietro la scelta di Luis Enrique, mentre i tifosi parigini lo spingono verso l’addio. Sono stati in tanti a commentare sui social network l’esclusione del centrocampista dal gruppo squadra del PSG. I più lo spingono verso la destinazione Roma.