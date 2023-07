Calciomercato Roma, annuncio ufficiale e assist dell’ex

Calciomercato Roma, annuncio ufficiale in conferenza stampa e assist del grande ex per Tiago Pinto. Ecco l’avviso che apre le porte ad un nuovo affare con i giallorossi.

La Roma ha raggiunto il Portogallo per il ritiro estivo, oggi doppia seduta di allenamento in Algarve agli ordini di José Mourinho. Lo Special One attende novità dal connazionale Tiago Pinto in ottica calciomercato. Mentre il portoghese sta lavorando per piazzare diversi esuberi in uscita, dall’estero arriva un assist ufficiale da parte dell’ex Roma al dirigente giallorosso. Ecco le parole che aprono le porte ad un nuovo affare con la squadra guidata in panchina da José Mourinho.

Mentre la Roma ha dato il via al suo ritiro estivo in Portogallo si accendono nuovi scenari per quel che riguarda il calciomercato estivo. Tiago Pinto sta cercando di piazzare diversi esuberi, per trovare il tesoretto da reinvestire in attacco. I nomi più caldi sul taccuino del dirigente giallorosso sono ancora quelli di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca, pronti a tornare in Serie A dopo un anno. Ma, oltre a cercare nuovi innesti per il pacchetto offensivo da consegnare a José Mourinho, l’ex Benfica continua a vagliare nuove piste per il centrocampo della squadra giallorossa.

Calciomercato Roma, Luis Enrique allo scoperto: assist in entrata per Tiago Pinto

La suggestione Marcel Sabitzer dal Bayern Monaco sembra destinata a rimanere tale. Il centrocampista austriaco è sempre più vicino alla firma con il Borussia Dortmund, mentre resta d’attualità un profilo in casa PSG. I rapporti tra la proprietà Friedkin ed il club parigino sono ottimi, certificati la scorsa estate dall’affare Wijnaldum in prestito in favore dei giallorossi.

Scenario che potrebbe ripetersi nelle prossime settimane. La Roma è stata segnalata a più riprese sulle tracce del centrocampista portoghese, Renato Sanches. L’ex Bayern Monaco è stato convocato per la tournée del club parigino da parte dell’ex Roma, Luis Enrique. Proprio lo stesso tecnico ha però aperto in conferenza stampa a nuove cessioni. Ecco le parole dell’ex Barcellona, pronto alla sua prima stagione sulla panchina del club francese: “La rosa ha ancora bisogno di essere rafforzata e le partenze devono ancora essere fatte, e sfrutteremo queste partite in tournée per trovare le sensazioni e gli obiettivi che vogliamo raggiungere sul campo.“