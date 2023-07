Visite mediche in corso: addio Roma

La Roma continua a monitorare il calciomercato estivo con diversi colpi che si stanno assestando in questi ultimi giorni di luglio

Il calciomercato della Roma continua a prendere forma con diversi colpi di calciomercato che si stanno definendo in questi giorni. Mentre Mourinho è in Portogallo con la squadra, che si sta allenando al meglio per arrivare preparata alla partita con la Salernitana, c’è ancora chi lavora a Trigoria. Si tratta di Tiago Pinto che sta cercando di sbloccare gli ultimi obiettivi per donarli al tecnico giallorosso.

L’allenatore originario di Setubal, infatti, avrebbe richiesto almeno due innesti al general manager per completare la rosa. Si tratta di un centrocampista e un attaccante che possano andare a colmare le alcune presenti nella rosa e individuate nella scorsa annata. A centrocampo è stato lasciato un buco da Gini Wijnaldum, tornato al PSG dopo il prestito. Il grande numero di partite giocate e la fatica accumulata, poi, ha fatto capire a Mourinho quanto sia importante avere una coppia per ogni ruolo.

Per questo José ha chiesto a Pinto un centrocampista che possa alternarsi con ogni probabilità con Bove. Nella linea mediana, infatti, Pellegrini e Aouar dovrebbero alternarsi, così come dovrebbero fare anche Matic e Cristante. Il numero 56, invece, ancora non ha un compagno con cui condividere il posto.

Calciomercato Roma, sfuma Sabitzer: ha scelto il prossimo club

I nomi in pole position per alternarsi con Edoardo erano due: quello di Marcel Sabitzer e quello di Renato Sanches. Il primo, però, non è più un obiettivo giallorosso visto che ha deciso quale sarà il suo prossimo club in cui giocherà nella prossima stagione di Bundesliga.

Come riporta Sky Sport DE, si tratta del Borussia Dortmund, che è arrivato in pressing negli ultimi giorni. I gialloneri hanno convinto il Bayern Monaco con un’offerta da circa 19 milioni. In questo momento il calciatore austriaco sta svolgendo le visite mediche con il club della Ruhr. Se queste dovessero essere positive allora firmerebbe il contratto fino al 2027 e raggiungerebbe il resto della squadra negli Usa per il ritiro.