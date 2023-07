Rinnovo Dybala, prossime ore decisive: rebus sulla clausola

Pinto ha fissato un altro meeting con gli agenti di Dybala per discutere i termini del rinnovo del contratto in vista della prossima stagione

Da quando è arrivato è il giocatore più importante nella rosa, con i tifosi e Mourinho che sono stati conquistati dalla sua immensa classe. Paulo Dybala ha letteralmente stregato tutti a Roma grazie alle sue giocate e alla sua professionalità, che gli ha permesso di non tirarsi mai indietro dalle sfide. La scorsa stagione ne ha affrontate tante a testa alta, dimostrando perché José lo ha cercato tanto a lungo.

Lo scorso anno, lo Special One e la Roma hanno attuato un piano molto importante per convincerlo ad approdare nella Capitale. Questo è stato composto da pressing, contatti continui e addirittura un passaggio nell’aereo privato dei Friedkin, con Dan alla guida. Tutto questo per convincerlo ad accettare la proposta di Tiago Pinto che, dopo un anno, si ritrova nella condizione di cercare di convincere il giocatore.

Sul piatto, infatti, c’è il rinnovo del contratto per legare la Joya ancora di più a questo club. L’obiettivo primario, però, è quello di eliminare la clausola per l’addio che è di 12 milioni per l’estero, mentre per l’Italia 20. Due cifre irrisorie per il talento di Laguna Larga, che ha convinto anche i più scettici del suo arrivo. A Milano si stanno mangiando le mani per non essere riusciti a prenderlo, con Marotta che non è riuscito a stare dietro alla Roma.

Rinnovo Dybala, firma a un passo e ingaggio record

I giallorossi si sono goduti per tutto l’anno il talento dell’argentino e hanno intenzione di continuare così anche nella prossima annata. Per questo motivo, Pinto ha accelerato le trattative per incontrare gli agenti del giocatore e discutere il prolungamento del contratto.

Come riporta il Corriere dello Sport, nelle prossime ore dovrebbe esserci l’incontro tra Antun e il general manager della Roma. Sul piatto c’è un ingaggio record e un anno in più di contratto. In caso firmasse, Paulo raggiungerebbe o supererebbe addirittura Edin Dzeko, che percepiva 7.5 milioni. La chiave è rendere più alta la parte fissa di adesso e aumentare i bonus individuali. Il grande rebus, però, è legato alla clausola che potrebbe alzarsi o essere del tutto cancellata.