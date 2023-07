I nerazzurri hanno intenzione di continuare a mettere i bastoni alle ruote alla Roma per un obiettivo di calciomercato estivo

Continua ancora il testa a testa con l’Inter, che ha messo nel mirino diversi calciatori che piacciono anche alla Roma. Il primo calciatore che le due squadre si sono contese è stato Davide Frattesi, che ha speso diverse parole al miele per i giallorossi nei mesi passati. Poi il futuro del centrocampista di Fidene ha preso una traiettoria diversa ed ha virato verso Milano, dove Marotta ha deciso di pagare il cartellino al Sassuolo.

Ora nel mirino delle due squadre ci sono altri due calciatori. Il primo è Alvaro Morata, che piace molto sia a José Mourinho che a Simone Inzaghi. Il primo vuole andare a rinforzare il reparto offensivo dopo l’infortunio di Tammy Abraham, che sarà fuori fino a febbraio 2024. Lo scarso rendimento suo e di Belotti, poi, ha costretto il portoghese a correre ai ripari dopo la passata stagione, mettendosi sulle tracce dell’ex Juve. I nerazzurri, invece, hanno perso Lukaku che ha poi tradito il club prendendo accordi con al Juve.

Un gesto che non è piaciuto al club che ha deciso di virare su un altero calciatore. si tratta di Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham che vuole tornare in Italia. L’ex Sassuolo, però, non vuole solo gi0ocare in Serie A, ma vorrebbe farlo con la maglia della Roma, dove era due giorni fa.

Calciomercato Roma, nuovo rilancio per Scamacca

Anche il club inglese è un osso duro e non ha intenzione di lasciarlo andare a basso costo, visto che solo un anno fa lo ha pagato 36 milioni dal Sassuolo. Per questo vorrebbe ricevere la giusta offerta per lasciar partire subito il calciatore originario di Fidene.

Come riporta SportMediaset, l’Inter ha intenzione di fare passi avanti per prendere Scamacca e ha presentato un’offerta al West Ham. Sul piatto Marotta ha messo ben 20 milioni per convincere i londinesi a farlo tornare in Italia. I nerazzurri rovinano così i piani della Roma, che stava preparando un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’Inter ha deciso di sferrare l’assalto visto che Gianluca costa meno di Baligun e quanto Morata, ma ha 7 anni in meno.