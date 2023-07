Calciomercato Roma, accordo a fuoco lento: conferma UFFICIALE

Calciomercato Roma, c’è la conferma ufficiale sull’accordo non ancora raggiunto. La firma è stata congelata e le trattative proseguono ad oltranza: ecco tutti i dettagli

La Roma continua la preparazione pre-stagionale in Portogallo. Anche Tiago Pinto raggiunge l’Algarve in queste ore, mentre José Mourinho attende novità dal calciomercato estivo. Sono diversi i nodi da sciogliere per il dirigente giallorosso, mentre manca meno di un mese alla partenza ufficiale della stagione giallorossa. In attesa di sbloccare la questione legata al nuovo centravanti da consegnare allo Special One, c’è una trattativa in uscita che vive una fase di stallo: ecco la conferma ufficiale.

Terzo giorno di lavoro in Algarve per la Roma di José Mourinho. Domani sera la squadra giallorossa tornerà in campo per la terza amichevole estiva. Per la prima volta i giallorossi affronteranno un avversario di livello, quale il Braga, inoltre sarà anche la prima gara visibile per i tifosi romanisti abbonati a Dazn. Tiago Pinto raggiunge il ritiro della Roma con diverse trattative sul tavolo da chiudere, sia in entrata che in uscita. Negli ultimi giorni il dirigente ex Benfica si sta concentrando sulle cessioni degli esuberi della rosa romanista, in particolare sui calciatori non convocati in Portogallo da mister José Mourinho.

Calciomercato Roma, il padre di Reynolds allo scoperto sul Westerlo: “Accordo non raggiunto”

Al momento sono quattro i giocatori in rotta d’uscita dalla Roma, non presenti nel ritiro in Algarve. L’unica cessione virtualmente già chiusa è quella di Eldor Shomurodov, l’attaccante uzbeko ha già svolto le visite col Cagliari di mister Ranieri. Insieme all’ex Genoa sembrava tutto fatto anche per la cessione di Bryan Reynolds, ma la trattativa non ha visto la fumata bianca decisiva nelle ultime ore.

Come vi avevamo anticipato in esclusiva manca ancora l’accordo totale tra il Westerlo ed il terzino statunitense. Il classe 2001 è pronto a lasciare definitivamente la Roma per 3.5 milioni di euro, più una percentuale del 25% sulla futura rivendita. Intesa sulle cifre tra la Roma ed il club belga, ma manca ancora l’accordo totale tra il Westerlo e l’entourage del giovane terzino destro. A confermare lo stallo della trattativa è stato anche il padre del calciatore, intervenuto così a RomaPress: “L’accordo completo non è ancora stato raggiunto, la trattativa è in corso.”