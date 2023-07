Calciomercato Roma, arriva in Portogallo: è già in volo

L’allenatore della Roma sta seguendo da vicino l’evolversi del calciomercato giallorosso, con Pinto che sta sbloccando gli ultimi affari

Agosto è ormai a un passo e con esso si avvicina anche l’inizio del campionato. Il fischio d’inizio della Serie A ci sarà il 20 agosto, con la Roma che scende in campo contro la Salernitana, come lo scorso anno. In vista del match, Mourinho ha dato il via alla preparazione a Trigoria, dove si è allenato un primo gruppo di giocatori senza i nazionali. Dal 17 luglio in poi, sono arrivati anche tutti quei giocatori impegnati con le rappresentative.

In questi giorni, tutti i calciatori della Roma sono in Portogallo, in Algarve, per completare la preparazione atletica vera e propria. A questi, però, non si sono uniti gli esuberi che si stanno allenando da soli in vista di una cessione in questa finestra di calciomercato. Al gruppo dei giocatori scelti da Mourinho mancano ancora due elementi. Si tratta di un centrocampista e un attaccante titolare che lo Special One sta chiedendo da giorni.

L’infortunio di Tammy Abraham, infatti, ha lasciato il reparto avanzato scoperto e senza la punta titolare. Il solo Andrea Belotti non può reggere il totale peso dell’attacco per una stagione intera e per questo Pinto è corso ai ripari, anche considerai i zero gol del Gallo in Serie A. Nella mediana, poi, José ha capito quanto è importante il gioco delle coppie e si è attivato in questo senso.

Calciomercato Roma, arriva da Mourinho

Nel mirino della società ci sono Renato Sanches per il centrocampo e il duo Scamacca-Morata per l’attacco. quale tra gli ultimi due sarà la prossima punta giallorossa ancora non si sa, ma intanto Tiago Pinto ha lavorato a tamburo battente per sbloccare le situazioni.

Come riporta LaRoma24.it, il general manager giallorosso sta per raggiungere Mourinho in Portogallo. L’ex Benfica, infatti, raggiungerà l’Algarve per unirsi allo Special One e alla squadra. Ad Albufeira, i due si ritroveranno con il tecnico di Setubal che si farà con ogni probabilità aggiornare sulla situazione delle trattative in corso.