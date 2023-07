Caos Mbappè e rescissione dal PSG: deadline fissata

Telenovela Kylian Mbappé e caos intorno al PSG. Il campione francese potrebbe svincolarsi dal club parigino e non solo. C’è anche la possibilità del maxi risarcimento all’orizzonte.

Il caso Kylian Mbappé scuote il calciomercato estivo non solo in Francia. Il talento francese è al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori in giro per l’Europa. Il mancato rinnovo con il PSG ha aperto nuovamente le porte dell’addio al club parigino per il classe ’98 dopo sei stagioni al Parco dei Principi. Alla finestra per l’attaccante francese ci sono le sirene arabe, il campionato saudita si prepara ad una nuova offerta clamorosa per scippare l’Europa di uno dei talenti più cristallini in circolazione. Ed attenzione alla possibilità di rescissione per l’attaccante dal PSG.

Un nuovo capitolo nella saga che coinvolge Kylian Mbappè, sempre più vicino all’addio al PSG. Il talento francese nelle scorse ore, oltre al solito interesse dell’Arabia Saudita, è stato clamorosamente accostato anche all’Inter in Serie A. Il futuro del talentuoso attaccante continua ad infiammare nuovi scenari di calciomercato estivo in giro per l’Europa. Da una parte i grandi club della Premier League, in Liga prima il Real Madrid poi il Barcellona sono stati collegati ad un assalto imminente per l’attaccante transalpino. L’offerta in arrivo dall’Arabia Saudita invece ha nuovamente cifre incredibili: si parla di 300 milioni di euro per la firma con l’Al Hilal. E non è da scartare l’ipotesi rescissione e maxi risarcimento per il classe ’98.

Telenovela Mbappè e braccio di ferro col PSG, annuncio in diretta: “Risoluzione del contratto”

A parlare del futuro del talento francese è stato l’avvocato Mattia Grassani, intervenuto in diretta ai microfoni della TV Play a Calciomercato.it. Il legale non esclude l’ipotesi rescissione: “La risoluzione del contratto è possibile se i comportamenti mobbizzati e discriminatori del club saranno confermati. D’altra parte il club può afferrare una causa di risarcimento milionario se il giocatore si sottrae a doveri contrattuali ed inadempienti nei confronti della società.”

Il legale continua ad illustrare il possibile scenario in casa PSG: “Mbappé può svincolarsi dal club? Sì, la risposta è affermativa, se i comportamenti non si limitano alla non convocazione ad una sola partita di campionato.” Infine ecco la deadline fissata per il futuro del francese: “Se al 13 agosto a Mbappé sarà stato impedito di svolgere qualsiasi attività organizzata con la prima squadra, quindi far parte degli allenamenti, riunioni con allenatori, convocazioni per gare di campionato, allora potrebbero sussistere i presupposti perché Kylian ricorra alla giustizia sportiva francese e ottenga la risoluzione del contratto con il PSG, oltre ad un cospicuo risarcimento economico.”