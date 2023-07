Dietrofront UFFICIALE Uefa: club in Conference League

È arrivato il comunicato che sancisce la partecipazione della squadra al prossimo torneo organizzato dalla Uefa e che comincia a breve

L’organizzazione della prossima edizione di Conference League è stata piuttosto turbolenta, soprattutto per quanto riguarda la Juventus. I bianconeri, infatti, sono in dubbio sulla partecipazione o meno al torneo, a causa delle indagini della Uefa sulla questione plusvalenze. I torinesi in un primo momento erano stati esclusi addirittura dal sito della competizione, ma poi il club è riapparso tra le squadre partecipanti.

In molti si sono chiesti se fosse già arrivato il verdetto di Aleksander Ceferin, che da tempo sta aspettando il momento buono per dare una stangata alla Juventus. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la creazione della Superlega, che ha fatto infuriare il numero uno della Uefa. Questo, infatti, ha aumentato il livello di attenzione intorno ai bianconeri, al Barcellona e al Real Madrid, le altre due squadre che hanno ideato il progetto.

In questi mesi, poi, è arrivato anche l’annuncio ufficiale che indica la volontà del club allenato da Allegri di uscire dal disegno di una nuova coppa europea. Una mossa strategica per cercare di ammorbidire Ceferin, che comunque non ha gradito l’atteggiamento di Agnelli, spesso punzecchiato proprio per questo.

Uefa, ribaltone totale e riammissione del club

Tutti i tifosi della Juve, così come quelli della Fiorentina, stanno aspettando di conoscere il futuro del club che, in caso venisse escluso, lascerebbe il passo alla Viola. Per questo tutti gli occhi sono puntati su di loro, in attesa della fumata bianca.

Intanto, in queste ore è arrivato il comunicato ufficiale che riammette un club in Conference League. Si tratta dell’Osasuna che ha presentato ricorso nelle scorse settimane. Il club era stato inizialmente escluso a causa di avvenimenti di 10 anni fa. Gli spagnoli hanno poi fatto di tutto per rimediare e hanno presentato le prove per questo. La Uefa ha così accolto il ricorso e ha condiviso la decisione di riammettere i rossoblù.