Joya sempre più luminosa: triennale UFFICIALE per Dybala

In queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale che decreta la firma di Dybala che si lega al brand per i prossimi tre anni, fino al 2026

Tutti i tifosi della Roma stanno aspettando notizie di calciomercato con la speranza di scoprire subito quale sarà il prossimo attaccante giallorosso. Il reparto offensivo di Mourinho è in emergenza dopo l’infortunio di Tammy Abraham, che ha subito la rottura del legamento crociato nella partita contro lo Spezia. Quella con i liguri era l’ultimo appuntamento della stagione conclusasi a inizio giugno.

Per sostituirlo i nomi sono due, quello di Gianluca Scamacca e quello di Alvaro Morata. I due sono da tempo nel mirino di Pinto e di Mourinho, che stanno cercando di sbloccare gli affari. Il West Ham e l’Atletico Madrid, però, non hanno alcuna intenzione di lasciar partire i due calciatori a basso costo, come invece, spera la Roma che non ha nessuna intenzione di spendere grandi cifre in questi giorni. La chiave sarebbe una cessione, ma per adesso il gm sta ancora aspettando.

Un’altra questione che sta tenendo banco nella Capitale è il rinnovo del contratto di Paulo Dybala, che si sta allenando in Portogallo con il resto della squadra. La Joya, infatti, potrebbe lasciare Roma in questi giorni a causa della clausola sull’addio che per l’estero è fissata a 12 milioni, mentre per l’Italia a 20.

Dybala firma fino al 2026: accordo raggiunto

Queste cifre sono uno scherzo rispetto al grande talento dell’argentino, con gli agenti che stanno discutendo con Pinto da settimane per riuscire a trovare al chiave per sbloccare la situazione. Intanto, però, Dybala ha raggiunto un accordo e ha firmato fino al 2026.

L’argentino, infatti, è il nuovo testimonial di Replay, brand di moda che ha deciso di affiancare la propria identità a quella della Joya. I calciatori dagli anni ’80 sono diventati vere e proprie icone della moda e negli ultimi anni, grazie ai social, hanno aumentato ancora di più la loro popolarità. Basti pensare alle tante pubblicità fatte da David Beckham o a Hector Bellerin, vera e propria icona dello streetwear per le nuove generazioni.