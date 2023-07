Marchio di fabbrica Pinto e tesoretto Roma: contatti ufficiali

Calciomercato, tesoretto in arrivo per la Roma. Tiago Pinto si prepara ad incassare nuovamente con il suo marchio di fabbrica. L’intreccio lo risolve la firma dell’attaccante.

La Roma può incassare un nuovo tesoretto grazie alla specialità della casa di Tiago Pinto. Sono stati avviati i contatti ufficiali per la firma dell’attaccante, che andrebbe a rimpinguare le casse economiche del club giallorosso. Sono giorni di stallo per quel che concerne il calciomercato estivo in entrata della Roma, ma non solo le cessioni degli esuberi possono sbloccare le manovre in entrata per i giallorossi.

Tiago Pinto raggiunge il ritiro estivo della Roma in Algarve. Il dirigente sta lavorando sul fronte delle cessioni per tentare l’assalto finale al nuovo centravanti e non solo. Il nome più caldo continua ad essere quello di Gianluca Scamacca, che è tornato a parlare anche del futuro. La pista che porta a guardare ad Alvaro Morata appare ancora in salita, l’attaccante spagnolo è stato anche convocato dall’Atletico Madrid per il ritiro in Corea del Sud dei Colchoneros. Mentre il dirigente portoghese sta cercando di piazzare diversi esuberi in queste ore, attesa per l’ufficialità di Eldor Shomurodov al Cagliari, un nuovo tesoretto in entrata può sorridere alle future manovre di Pinto in attacco.

Calciomercato Roma, contatti ufficiali Fenerbahce-Under: i giallorossi hanno la clausola sulla rivendita

C’è una nuova clausola sulla rivendita che può sorridere alle finanze della Roma. Tiago Pinto ha già incassato un tesoretto in entrata grazie alla firma di Davide Frattesi con l’Inter. Il centrocampista ex Sassuolo era nella lista dei desideri del portoghese, che si consola grazie alla clausola del 30% concordata con il club emiliano. Un’altra clausola sulla rivendita venne inserita al momento della cessione di Cengiz Under dalla Roma al Marsiglia.

Secondo quanto rimbalza dalla Turchia, il Fenerbahce ha avviato ufficialmente i contatti per l’esterno d’attacco del Marsiglia. La Roma detiene la clausola del 20% sulla rivendita del turco da parte del club transalpino. Il sito Asspor.com.tr evidenzia come i turchi abbiano già presentato un’offerta da 8+2 milioni di euro per riportare l’attaccante nella Super Lig turca. Offerta giudicata troppo bassa dal Marsiglia, con la Roma che tifa per una valutazione al rialzo.