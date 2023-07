Accordo Roma: ha già detto sì

Mourinho è sempre più vicino ad abbracciare un obiettivo di calciomercato che ha fatto passi avanti verso la Roma in questi giorni

Continua la rincorsa della Roma verso gli obiettivi di calciomercato, con José Mourinho che vorrebbe avere il prima possibile i nuovi innesti. L’obiettivo è quello di far ambientare sin da subito i nuovi arrivati, che devono entrare negli schemi dello Special One. Molto importante, poi, è anche costruire la giusta intesa con i compagni, per cui c’è bisogno di tempo in modo da apprendere bene i movimenti e i le intenzioni.

Colmare le lacune individuate il prima possibile è fondamentale per la Roma, che sta lavorando per prendere Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I due piacciono molto all’allenatore portoghese e al general manager che sta lavorando per sbloccare gli affari. Il grande nodo è la richiesta del West Ham e dell’Atletico Madrid, che vorrebbero cedere definitivamente i due calciatori, senza passare per prestiti onerosi con obblighi o diritti di riscatto.

Vista la filosofia di sostenibilità che la Roma ha intrapreso nelle ultime due stagioni, Pinto cercherà di riproporre il prestito anche per altri colpi che vuole effettuare, come quello di Renato Sanches. L’ex Lille è nel mirino del club per andare a migliorare il centrocampo, dove manca un innesto per completare il reparto.

Calciomercato Roma, ha detto sì a Pinto

Inizialmente, l’obiettivo principale era Marcel Sabitzer, con il suo futuro che è stato a lungo in bilico. Ora, invece, l’austriaco è diventato un nuovo giocatore del Borussia Dortmund, con cui ha svolto le visite mediche qualche giorno fa, prima di firmare col club della Ruhr.

Dopo che l’affare per l’ex Manchester United è sfumato, il preferito è diventato Renato Sanches, del Paris Saint-Germain. I giallorossi sono in contatto con i parigini da tempo e, come riporta Nicolò Schira, è stato raggiunto l’accordo con il giocatore. L’ex Lille, infatti, ha detto sì alla proposta di Pinto che potrebbe abbracciare il portoghese in prestito nelle prossime settimane.