Calciomercato Roma, annuncio UFFICIALE: affare in prestito

La Roma ha concluso una trattativa a titolo temporaneo in questi giorni di calciomercato estivo, infiammato dalla ricerca della punta

Ormai luglio è alla fine e il calciomercato comincia a entrare nella fase più rovente. Agosto, infatti, rappresenta il mese più caldo non dell’anno, ma del momento delle trattative, con la Serie A che parte dopo Ferragosto. I giorni per preparare le squadre e per far ambientare i nuovi calciatori diminuiscono sempre di più e per questo Mourinho sta spingendo per avere il prima possibile un attaccante titolare.

In queste ore, però, la Roma ha concluso un affare in prestito in Italia. Le cessioni saranno fondamentali per poter permettere a Tiago Pinto di muoversi con più agilità, visto che il general manager dovrà sborsare per portare nella Capitale nuovi calciatori. Scamacca e Morata sono i nomi caldi del momento, con il primo che ha speso molte volte parole al miele per la Roma in vista di un possibile ritorno.

Lo spagnolo, invece, sembra più difficile da raggiungere visto che l’Atletico Madrid non ha nessuna intenzione di fare sconti. In più, tra i due ci sono alcune valutazioni da fare. Anche se l’ex Sassuolo la scorsa stagione non ha brillato, è stato per un infortunio al menisco. Il numero 19 dei Colchoneros, invece, sembra più integro, ma ha 7 anni in più e questi non sono pochi. L’età potrebbe giocare una grande differenza, anche se Mourinho vuole un giocatore pronto e in grado di garantire gol.

Calciomercato Roma, cessione ufficiale: rimane in Italia

È molto importante, quindi, raggiungere degli accordi per cercare di cedere almeno gli esuberi. In rosa ci sono ancora Matias Vina, Eldor Shomurodov e Gonzalo Villar che non rientrano nei piani di Mourinho. I tre, infatti, non sono partiti per il ritiro in Portogallo e stanno aspettando di conoscere il loro futuro.

Intanto, rientrano del discorso delle cessioni tutti di giovani che hanno lasciato la Roma in questi giorni. L’ultimo che si è unito alla grande lista è Davide Mastrantonio, che lascia Trigoria a titolo temporaneo. L’estremo difensore vestirà la prossima stagione la maglia del Monterosi FC.