Calciomercato Roma, cessione imminente: via libera Pinto

Il general manager della Roma può sferrare l’assalto a uno degli obiettivi di calciomercato, seguito da diverse settimane dal portoghese

Si spengono i microfoni e per Tiago Pinto c’è il via libera per partire all’assalto di un obiettivo di calciomercato. Il general manager della Roma è partito dalle prime posizioni della griglia per portare a José Mourinho tutti i calciatori che chiede in vista della prossima stagione. I nomi nel taccuino sono tanti, con alcuni depennati perché già arrivati. Si tratta di Houssem Aouar, Evan Ndicka, Diego Llorente e Rasmus Kristensen.

I quattro sono approdati a Trigoria nei giorni scorsi e attualmente sono in Portogallo con il resto della squadra per prepararsi fisicamente. Nella lista della spesa, però, ci sono ancora altri nomi e Pinto ha intenzione di far mangiare la polvere alle concorrenti. Nei piani dello Special One c’è quello di ottenere una punta e un centrocampista il prima possibile. Il primo servirà per sostituire l’infortunato Abraham, che ha subito la rottura del legamento del ginocchio sinistro.

Visto il gran numero di partite della scorsa annata, invece, il tecnico portoghese ha capito quanto è importante avere delle coppie per far riposare i titolari, con le riserve che possono garantire un grande livello di prestazioni. Per questo, il general manager ha intenzione di prendere Renato Sanches dal Paris Saint-Germain.

Calciomercato Roma, apertura alla cessione

Il centrocampista ex Lille non fa parte del progetto di Luis Enrique, che non ha ancora espresso il suo verdetto circa il ruolo del portoghese. Intanto, Pinto ha avviato i contatti con il club francese, che potrebbe salutarlo proprio in questa finestra di calciomercato.

Come riporta Rmc Sport, il calciatore ha aperto alla cessione dopo che il suo futuro è in bilico. I contatti con la Roma si sono intensificati e i giallorossi potrebbero strapparlo ai parigini nelle prossime settimane. L’affare che completerà il centrocampo è tutto nelle mani di Tiago Pinto, che sta cercando da tempo di sbloccare la trattativa. Nel mentre, il gm sta lavorando anche per portare a Roma Scamacca e Morata per l’attacco,