Calciomercato Roma, ritorno di fiamma bianconero: Pinto può incassare

Il general manager della Roma può mettere da parte un’entrata che può aiutarlo a muoversi più agilmente nel calciomercato estivo

Tiago Pinto sta continuando la sua campagna acquisti della Roma che in questa sessione di calciomercato si è un po’ arenata. Dopo essere stata la più attiva in Italia con diversi colpi in entrata, i giallorossi stanno cercando di prendere due nomi di livello per migliorare l’attacco. si tratta di Gianluca Scamacca e di Alvaro Morata, per cui il general manager e Mourinho che hanno trovato l’accordo con i giocatori, ma non con i club.

Per prendere i due servirà un esborso di denaro almeno per il prestito oneroso, con il West Ham e l’Atletico Madrid che vorrebbero vedere i due calciatori ceduti a titolo temporaneo con obbligo di riscatto. Per avvicinarsi alle richieste delle due squadre, però, Pinto ha bisogno di incassare e di aumentare la voce alle entrate e per questo sono fondamentali le cessioni, con diversi giocatori che sono in uscita dalla società.

Gli esuberi sono i primi indiziati a lasciare la Capitale nelle prossime settimane. Si tratta di Matias Vina, Gonzalo Villar ed Eldor Shomurodov. I tre non sono stati convocati da Mourinho per il ritiro in Portogallo e si sono allenato da soli a Trigoria nell’attesa del nuovo club. L’uzbeko è molto vicino a lasciare la Roma per vestire la maglia del Cagliari, mentre il terzino sinistro uruguaiano ha diverse richieste in Premier League.

Calciomercato Roma, Pinto si prepara a incassare

Uno dei nomi più caldi per lasciare la Roma era quello di Roger Ibanez, ma il calciatore non ha mai ricevuto una vera e propria offerta che lo abbia portato via dalla Capitale. L’altro indiziato, Abraham, ha subito la rottura del crociato e nessuno lo acquista a queste condizioni, quindi Pinto sta cercando altri sacrificabili.

Un assist al general manager è arrivato in queste ore da un ex giocatore della Roma. Si tratta di Nicolo Zaniolo che, come riporta TuttoMercatoWeb, è nel mirino del Newcastle. I bianconeri della Premier League potrebbero cercare di prendere l’ex giallorosso, per cui la rom vanta un il 20% sulla futura rivendita sul prezzo eccedente quanto è stato pagato dal Galatasaray.