Ribaltone Morata, UFFICIALE: Simeone allo scoperto

Futuro Alvaro Morata, Diego Simeone esce allo scoperto. Ecco l’annuncio ufficiale del tecnico dell’Atletico Madrid in conferenza stampa.

Diego Simeone esce allo scoperto sul futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è finito nei radar delle grandi squadre di Serie A, compresa la Roma di José Mourinho e dell’amico Paulo Dybala. Nessuna squadra italiana però è riuscita a soddisfare le richieste economiche dell’Atletico Madrid, che non scendono sotto i 21 milioni di euro. Sul futuro del calciatore ex Juventus è intervenuto in conferenza stampa il tecnico dei Colchoneros, mister Diego Simeone.

Intrigo Morata, Simeone in conferenza stampa: “Sono contento di Alvaro, è importante”

Dopo l’inteso colloquio avuto con l’attaccante madrileno, il tecnico argentino ha parlato in conferenza stampa. Tra gli argomenti toccati da Diego Simeone con i cronisti c’è stato ovviamente anche il futuro dell’ex Juventus. L’allenatore dell’Atletico Madrid sembra avere le idee chiare sul futuro del classe ’92.

Simeone esce allo scoperto e cerca di blindare il proprio attaccante. Il tecnico dell’Atletico Madrid spegne le voci su un possibile addio: “Sono contento di Alvaro, è importante. Abbiamo un’ottima concorrenza con i cinque attaccanti.” Diego Simeone aggiunge: “Spero che se la giocherà come sempre quando è stato con noi e speriamo di poterlo aiutare a continuare a crescere.” Un chiaro avviso alle manovre di calciomercato di Roma, Inter e Juventus. Simeone ha intenzione di continuare ad affidarsi ad Alvaro Morata nella prossima stagione.