Tormento(ne) Morata: ‘fuorionda’ con Simeone

Alvaro Morata è stato convocato nel ritiro estivo dell’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo si è reso protogonista di un ‘fuorionda’ con il tecnico Simeone dopo l’allenamento.

La telenovela legata al futuro di Alvaro Morata si arricchisce di una nuova puntata. Il centravanti spagnolo è finito nel mirino di tanti club in Serie A, con la Roma di José Mourinho in prima fila. La squadra giallorossa è stata accostata in tempi non sospetti all’ex Juventus, complice anche il grande amico Paulo Dybala. Oltre ai giallorossi, la stessa Juve assieme alle due milanesi sono state segnalate sulle tracce del centravanti iberico. Ecco cosa è successo con Diego Simeone a termine dell’allenamento dell’Atletico Madrid.

Nuovo capitolo nella telenovela che coinvolge Alvaro Morata. Il classe ’92 alla fine è stato convocato per la tournée estiva dell’Atletico Madrid. La società spagnola aveva fissato la deadline per ricevere offerte adeguate alle loro richieste economiche: circa 21 milioni di euro. Nessuna delle squadre italiane però ha deciso di affondare con tale cifra del cartellino, ostacolo principale al possibile approdo dell’ex Juventus in giallorosso. Non è un mistero che l’attaccante spagnolo sia tra le prime scelte di José Mourinho, oltre allo sponsor rappresentato dal grande amico Paulo Dybala.

Telenovela Morata – Atletico Madrid, lungo colloquio con Simeone dopo l’allenamento

Nonostante la partenza per il ritiro in Corea del Sud il futuro dell’attaccante spagnolo sembra ancora un rebus. Accostato in Italia sia alla Roma, che all’Inter e la Juventus, mentre il Milan ha abbandonato la pista da tempo, ecco che spunta il colloquio tra l’attaccante ed il tecnico argentino.

Alvaro Morata e Diego Simeone si sono intrattenuti in un lungo dialogo dopo la sessione di allenamento a Seul. Una circostanza che oltre dodici mesi fa coinvolse nel ritiro estivo della Roma in Portogallo, l’ex Zaniolo e capitan Pellegrini. Secondo la ricostruzione fatta in Spagna da ‘Marca’, il centravanti ex Juventus sarebbe arrabbiato nei confronti dei Colchoneros. Morata si aspettava una clausola di uscita pari a 10 milioni di euro, mentre lo stesso Atletico Madrid non avrebbe gradito il viaggio in Italia dei rappresentanti del calciatore. Ora, secondo quanto evidenzia il media iberico, l’attaccante non avrebbe ancora chiaro cosa lo aspetta in futuro.