Calciomercato Roma, blitz Scamacca: cifre e condizioni fissate

I nerazzurri hanno intenzione di prendere l’attaccante del West Ham che piace alla Roma da diverse settimane di questo calciomercato estivo

Continua la rincorsa per arrivare a Gianluca Scamacca, attaccante del West Ham che in questa stagione non ha avuto molta fortuna. In Premier League, infatti, l’ex Sassuolo ha segnato poco anche a causa di un fastidio fisico che lo ha costretto ad operarsi ad aprile. Il menisco del giocatore si era rotto ed è stato necessario intervenire chirurgicamente per permettergli di recuperare e non avere più fastidi durante gli allenamenti e le partite.

Il giocatore piace molto a Tiago Pinto, che vorrebbe prenderlo in prestito per migliorare la situazione in avanti del club. Il reparto offensivo giallorosso, infatti, è in emergenza a causa dell’infortunio di Tammy Abraham. Questo ha subito la rottura del legamento crociato dopo la partita con la Spal. Per questo motivo, il general manager e José Mourinho hanno scandagliato il panorama per individuare il miglior profilo disponibile. GLi occhi dei due si sono fermati su due nomi che piacciono a diverse squadre, soprattutto in Serie A.

Si tratta di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. I due potrebbero lasciare i rispettivi club e per questo la Roma si è messa sulle loro tracce. I due hanno pro e contro che sono stati analizzati sia dall’allenatore di Setubal, sia dal general manager che deve trovare i migliori affari per non gravare sui conti giallorossi. Su entrambi però c’è una concorrente importante.

Calciomercato Roma, le cifre dell’affare Scamacca

Dopo l’epilogo della telenovela Lukaku, l’Inter è alla ricerca di un attaccante che possa sostituire il belga e fare coppia insieme a Lautaro. Inzaghi sta provando anche Thuram, ma individuare un’altra punta è molto importante per i nerazzurri, che tengono un occhio di riguardo per Scamacca, vicino a tornare in Italia.

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, però l’ex attaccante del Sassuolo può partire solo a una condizione. Il West Ham, infatti, vuole trovare prima l’alternativa per lasciarlo partire. Solo in questo modo, allora, il giocatore potrebbe approdare nella Capitale, che ah già definito le cifre dell’affare. Il prestito con diritto o obbligo di riscatto, su questo sta dibattendo Pinto con i vertici del club inglese, dovrebbe essere in totale di circa 27 milioni. Due o tre sono destinati al prestito oneroso, mentre 23 o 24 al riscatto.