Calciomercato Roma, colpo da 15 milioni: prossimi giorni decisivi

La Roma è vicina a prendere il calciatore che da diverse settimane è nel mirino di Pinto e Mourinho in questo calciomercato estivo

Gli obiettivi della Roma per la prossima stagione non sono un mistero. I giallorossi, infatti, hanno intenzione di raggiungere il quarto posto per tornare in Champions League e poter usufruire almeno del premio di qualificazione alla competizione. I circa 30 milioni che arriverebbero dalla Uefa per partecipare sarebbero una vera e propria boccata di ossigeno per le casse romaniste, un iniezione di sicurezza che manca da diversi anni visti i mancati raggiungimenti della posizione.

Per tornare a competere nella coppa dei grandi, però, Mourinho ha bisogno di una squadra più forte e per questo ha chiesto rinforzi a Pinto sin da gennaio. La situazione economica del club, però, non dava grandi possibilità di manovra e per questo sono arrivati solo giocatori in prestito o a parametro zero. Mentre la difesa è stata blindata con due innesti, a centrocampo è approdato solo Houssem Aouar, che ha dimostrato di avere grande qualità nelle amichevoli pre campionato e in allenamento.

Il suo arrivo, però, non basta per completare il reparto. Il gran numero di partite della scorsa stagione ha permesso a Mourinho di capire l’importanza delle coppie. Avere almeno due giocatori per ruolo è fondamentale perché permette di ruotare i calciatori facendoli riposare. Un vantaggio non da poco per il tecnico, che si è sempre lamentato di non avere una rosa lunga e competitiva.

Calciomercato Roma, arriva entro la fine del ritiro

Per migliorare la linea mediana, i nomi caldi erano tre a inizio mercato: Daichi Kamada, Marcel Sabitzer e Renato Sanches. Il primo è stato accantonato perché è più un trequartista che una mezzala e ha caratteristiche simili a Pellegrini e Aouar. Il seocndo è diventato un nuovo calciatore del Borussia Dortmund e ha chiuso òla prota alle interessate.

Il terzo è quello che è rimasto vivo negli interessi della Roma. Secondo la Gazzetta dello Sport, i giallorossi potrebbero prenderlo per circa 15 milioni. La strategia è già nota al club e al Paris Saint-Germain, che detiene il cartellino del giocatore. Si tratta di un prestito oneroso di 2 milioni con diritto di riscatto fissato a 13. Il costo sarebbe anche relativamente basso e in caso il centrocampista si facesse notare, la Roma potrebbe acquistare un individuo di livello. Inoltre, l’arrivo dell’ex Lille è previsto per la fine del ritiro in Portogallo, ovvero nei prossimi giorni.