Calciomercato Roma, osservato speciale: garantisce Ancelotti

La Roma continua a seguire un calciatore che è entrato nella lista degli obiettivi di calciomercato in questi ultimi giorni di luglio

La ricerca del prossimo attaccante titolare della Roma è centrale per i giallorossi, con Tiago Pinto e José Mourinho che stanno lavorando da settimane. Riuscire a portare nella Capitale una punta centrale che possa revitalizzare l’attacco è fondamentale per i due. Anzi, questo rappresenta il vero e proprio obiettivo di questo calciomercato estivo in seguito alla rottura del crociato di Abraham. L’inglese resterà fuori fino a febbraio 2024 e ha lasciato un grande buco nel reparto offensivo.

Sostituirlo è vitale, perché le prestazioni dell’altro attaccante presente in rosa lo scorso anno hanno lasciato a desiderare. Andrea Belotti, infatti, ha chiuso il campionato di Serie A con zero gol segnati in 1.134 minuti. In 31 partite sono arrivati solo due assist. Leggermente meglio in Europa League, invece, dove ha segnato 3 reti in 14 gare. A questi va aggiunto il col in Coppa Italia che lo portano a quota 4 in tutta la stagione. Numeri molto bassi per l’attaccante della Roma, che sta correndo ai ripari.

I nomi più caldi sono senza ombra di dubbio quelli di Gianluca Scamacca e di Alvaro Morata. I due sono i preferiti di Pinto e di Mourinho, che stanno spingendo per portarli nella Capitale. Entrambi gli affari, però, non sono molto semplici e tenere un occhio aperto anche per le altre occasioni è molto importante, soprattutto in vista dei paletti Uefa. Per questo, Pinto sta monitorando anche altri giocatori che potrebbero scalare le gerarchie di interesse nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, valutazioni in corso: club alla finestra

Nel mirino oltre ai due c’è Patson Daka, tornato di moda dopo i giorni scorsi in cui era stato accantonato. L’attaccante del Leicester, però, non è l’unico della Premier League che ha stuzzicato la fantasia di Tiago Pinto e di Mourinho. Nelle settimane passate, infatti, è arrivata sulla scrivania di Trigoria del gm una proposta.

Si tratta di Dominic Calvert-Lewin, attaccante inglese dell’Everton. Come riporta il Corriere dello Sport, lo staff della Roma sta valutando il giocatore dei Toffees che non ha avuto una grande stagione. Nelle ultime 36 presenze, infatti, ha segnato solo sette gol. A minare la sua carriera nell’ultimo periodo sono stati soprattutto gli infortuni, sia muscolari che traumatici. Proprio per questo motivo non convince, anche se negli anni sotto la guida di Ancelotti ha segnato 36 gol in due stagioni.