Calciomercato Roma, Pinto esulta: torna a casa per 12 milioni

Il general manager della Roma può essere felice per un affare di calciomercato che si sta definendo in questi giorni, con il calciatore che è vicino al ritorno

Tornare a casa dopo essere stati molto lontani è qualcosa che piace a tutti. Ritornare nei luoghi che si conoscono a memoria, magari a tornare la propria lingua madre che se si è all’estero si ha poche occasioni in cui poterla usare. Spesso questo capita ai calciatori che si ritrovano distanti chilometri e chilometri dalle loro famiglie per inseguire un sogno. Basti pensare a tutti i sudamericani che giocano in Europa, che sono separati da un oceano intero da ciò che chiamano casa.

In questi ultimi mesi si è parlato spesso di ritorno a casa anche in Serie A. Uno di questo era Davide Frattesi, che ha speso spesso parole al miele per la Roma. Il suo destino sembrava ormai a un passo dal vestire la casacca giallorossa e da allenarsi a Trigoria, ma poi il fato ha deciso di fargli prendere un’altra strada. Nel cammino che portava nella Capitale, infatti, si è inserito Marotta, che ha offerto al Sassuolo i soldi tanto richiesti da Carnevali e sbandierati a destra e a sinistra alla prima occasione.

Un altro che non vede l’ora di tornare nella sua Capitale è Gianluca Scamacca che sta giocando in Inghilterra. L’anno passato lontano dall’Italia è stato accusato dal ragazzo di Fidene, che vorrebbe tanto tornare a giocare con questi colori. Per portare l’attaccante al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, però, c’è da convincere il West Ham, che non sembra così disposto a cedere l’attaccante a basso costo.

Calciomercato Roma, Pinto pronto a incassare

Mourinho e tutti i tifosi della Roma sperano di poter abbracciare il giocatore, ma intanto c’è Pinto che sta sperando in un altro ritorno a casa. se l’affare dovesse andare in porto, infatti, il general manager della Roma potrebbe trarre vantaggio per continuare a rincorrere i propri obiettivi di calciomercato.

Come riporta Abdellah Boulma, Cengiz Under è vicino a vestire la maglia del Fenerbaçhe. Il turco tornerebbe così a Istanbul, che è stata lasciata proprio per approdare in giallorosso. L’affare dovrebbe aggirarsi intorno ai 13 milioni, con la Roma che vanta una percentuale sulla futura rivendita. Si tratta del 20% sul costo del cartellino, non molto, ma che permetterebbe a Pinto di mettere da parte quasi 3 milioni.