Calciomercato Roma, ritorno di fiamma: alternativa in Premier League

Pinto è tornato sulle tracce del giocatore che interessa alla Roma per migliorare la rosa di Mourinho in questo calciomercato estivo

Luglio è ormai arrivato alle battute finali, con gli ultimi giorni di questo mese che stanno volgendo al termine. Con questo, finirà anche il ritiro della Roma in Portogallo, con i giallorossi che si sono allenati due settimane a Trigoria prima di partire per l’Algarve. È la quarta volta che Mourinho porta i suoi ragazzi nel Paese lusitano, dopo le ultime tre estati e nel mini ritiro invernale dello scorso anno, durante il Mondiale in Qatar che ha stravolto tutti i piani.

Nella tourneé, lo Special One avrebbe voluto avere tutti i giocatori a disposizione, compresi gli obiettivi di mercato. L’obiettivo era quello di farli entrare sin da subito nelle gerarchie della squadre e negli schemi dell’allenatore. Purtroppo, però, dal mercato non sono arrivate le figure richieste, con Pinto che sta ancora lavorando per accontentare il tecnico di Setubal. Non è semplice sbloccare le trattative, soprattutto con la Uefa che ha intensificato i controlli per il Fair Play Finanziario. I club stanno facendo molta più attenzione per non incorrere in sanzioni.

Tra questi va compresa la Roma che ha firmato il settlement agreement. Proprio per evitare multe, i giallorossi si sono visti costretti a vendere cinque giocatori entro la fine di giugno per raccogliere 30 milioni da mettere a bilancio. Il general manager è riuscito nell’impresa cedendo solo giovani di prospettiva ed esuberi, senza toccare i titolari.

Calciomercato Roma, il nome torna di moda

Visto che la parola d’ordine è sostenibilità, Pinto sta cercando di concludere quanto più possibile costi low cost, con le spese che prima devono essere giustificate dalle entrate. Così arrivare a Morata e Scamacca, i due obiettivi di calciomercato, sembra essere difficile. Intanto è tornato di moda un nome alternativo proprio a questi due.

FOTO DAKA

Si tratta di Patson Daka, attaccante del Leicester City, che era finito nel mirino nei giorni precedenti. Come riporta la Gazzetta dello Sport, però, il suo nome resta in piedi come possibilità per migliorare l’attacco che è in emergenza. Abraham, infatti, resterà fuori fino a febbraio del prossimo anno e Belotti non da così tante sicurezze per la stagione che viene. Il giocatore zambiano classe ’98, però, a gennaio sarà in Coppa D’Africa e questo potrebbe essere un problema per la Roma.