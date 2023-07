L’Atletico blinda Morata: la mossa ufficiale

L’Atletico Madrid lancia un chiaro segnale sul futuro di Alvaro Morata. Ecco la mossa ufficiale che può cambiare le sorti dell’attaccante spagnolo, accostato anche alla Roma

Nuova puntata nella telenovela legata al futuro di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo è finito nel mirino di tante squadre italiane, con in prima fila la Roma e l’Inter per riportare l’attaccante in Serie A, con anche la Juventus sullo sfondo. La richiesta economica dell’Atletico Madrid però non è mai scesa dal valore di 21 milioni di euro, compromettendo le trattative per il ritorno in Italia della punta iberica.

Nella giornata di ieri erano arrivati segnali importanti per il futuro di Alvaro Morata. Prima il lungo colloquio avuto con mister Diego Simeone, poi le dichiarazioni in conferenza stampa dello stesso tecnico dell’Atletico Madrid. Il tecnico argentino ha provato a spegnere i rumors circa un possibile addio dell’attaccante classe ’92. E nella giornata di oggi arriva una nuova mossa ufficiale da parte della guida tecnica dei Colchoneros, che lancia un nuovo segnale alle squadre accostate all’attaccante madridista. In questi minuti l’Atletico Madrid è in campo in Corea del Sud, per la sfida amichevole alla K-League Stars coreana.

Futuro Morata, l’Atletico Madrid lancia un segnale: titolare nell’amichevole in Corea

L’Atletico Madrid affronta una selezione del campionato coreano e Diego Simeone lancia Alvaro Morata dal primo minuto. L’ex Juventus è partito titolare nell’attacco dei Colchoneros, al fianco di Griezmann. Un vero e proprio avviso ai naviganti in ottica calciomercato estivo: il tecnico argentino non sembra avere alcuna fretta di salutare il proprio attaccante.

Dopo il lungo colloquio e l’annuncio in conferenza stampa, Diego Simeone lancia un nuovo segnale teso a blindare Alvaro Morata. Secondo quanto filtrava dai media spagnoli l’attaccante era rimasto deluso dopo che la dirigenza dell’Atletico Madrid non ha deciso di abbassare la clausola d’addio alla cifra di dieci milioni di euro. Come detto le richieste economiche del club spagnolo non sono mai scese sotto la cifra dei 21 milioni di euro. Mentre il futuro dell’ex Juventus continua ad essere intricato, mentre l’allenatore argentino lancia un nuovo segnale ufficiale indirizzato alle grandi di Serie A.