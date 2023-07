Calciomercato Roma, Morata scaricato: via libera Pinto

Il general manager della Roma può partire all’assalto dell’attaccante spagnolo che è nel mirino del club in questo calciomercato

La Roma continua a seguire la pista per Alvaro Morata, che piace molto a Mourinho. Lo spagnolo è il preferito dell’allenatore portoghese che sta cercando di migliorare la rosa della Roma, soprattutto l’attacco, dove mancano interpreti di livello. Il motivo principale è la rottura del legamento crociato di Tammy Abraham, che nell’ultima giornata di campionato contro lo Spezia è stato costretto a uscire dopo 15 minuti dal suo ingresso.

Oltre allo stop dell’inglese, c’è anche il basso rendimento avuto sia da lui che da Andrea Belotti. In Serie A, l’ex Chelsea è riuscito a segnare 8 reti, poche per un attaccante che l’anno precedente aveva segnato 27 gol totali. Belotti, invece, ha chiuso addirittura a quota zero in campionato, riuscendo a finire sul tabellino dei marcatori solo in Europa League e in Coppa Italia. Per questo motivo trovare un sostituto è di vitale importanza in queste settimane.

Per farlo i no mi sono due, quello di Morata e quello di Scamacca. L’attaccante italiano piace molto a Tiago Pinto e per prenderlo si sta aspettando solo la decisione del West Ham, che però vorrebbe monetizzare dal suo addio. Il giocatore di Fidene è stato pagato 36 milioni lo scorso anno dal Sassuolo e per questo i londinesi non vorrebbero svenderlo.

Calciomercato Roma, l’Inter si defila e punta su Balogun

Arrivare all’attaccante italiano, quindi non sembra facile, ma neanche per Morata. L’Atletico Madrid, infatti, non sembra così intenzionato a lasciarlo partire facilmente visto che nei giorni scorsi Simeone ne ha parlato bene. Soprattutto l’ex Juventus è una pedina importante.

L’affare per Morata, però, potrebbe essere un po’ più facile grazie a un club che si è defilato. Come riporta il Corriere dello Sport, l’Inter ha deciso di non seguire più la pista che porta allo spagnolo. Nel mirino di Inzaghi e di Marotta c’è Florian Balogun dell’Arsenal. Per prenderlo Ausilio è volato fino in Giappone per gettare le basi dell’affare che dovrebbe avvenire in prestito.