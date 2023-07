Calciomercato Roma, Mouirnho insiste: Morata arriva così

L’attaccante spagnolo è il preferito del tecnico della Roma che vorrebbe prenderlo in questo giorni di calciomercato estivo



La Roma sta ultimando gli ultimi giorni di allenamento ad Albufeira, in Portogallo, in vista dell’inizio della Serie A. L’inizio del campionato ci sarà tra circa tre settimane e Mourinho vuole arrivare preparato a quel giorno, soprattutto con la squadra al completo. In Algarve i giocatori si stanno preparando, ma sono solo quelli già presenti in rosa prima della partenza lo scorso 22 luglio. Fino ad oggi, infatti, non ci sono stati nuovi innesti.

Nessun attaccante o mezzala per completare il centrocampo. Il calciomercato in questi giorni procede lento per la Roma, che sta cercando di sbloccare alcuni affari. Anche se non ci sono colpi nuovi, Tiago Pinto sta lavorando ogni giorno e sta aggiungendo lentamente mattoncini alla rosa che verrà, per cui mancano pochi elementi. Uno di questi potrebbe essere Renato Sanches, centrocampista portoghese del Paris Saint-Germain, che piace molto a Trigoria.

Per l’attacco, invece, i nomi sono diversi. Si tratta di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata. Il primo ha speso spesso parole al miele per il club giallorosso ed è il preferito di Tiago Pinto, che fiuta un affare low cost. Il secondo, invece, è nel mirino di Mourinho da diverso tempo e sta cercando di convincere Pinto a prenderlo.

Calciomercato Roma, Morata arriva a una condizione

Per ora l’Atletico Madrid è stato un osso duro nel lasciar partire il calciatore, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre in queste settimane. Su di lui infatti, non c’è solo la Roma, ma anche l’Inter che è rimasta scottata dopo l’evoluzione della questione Lukaku.

Come riporta il Corriere dello Sport, però, c’è un modo per arrivare ad Alvaro per la Roma, che sta trattando da tempo. Per rendere più facile la cessione dovrebbe partire uno tra Ibanez, Karsdorp o Celik. I soldi presi dalla cessione di uno di questi tre permetterebbe di sferrare un assalto allo spagnolo. Questo, però, potrebbe decidere anche di concentrare le proprie attenzioni altrove, trovando nuovi acquirenti pronti a prenderlo nei prossimi giorni.