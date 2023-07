Calciomercato Roma, Pinto completa l’opera: operazione blindata

Calciomercato Roma, Pinto completa l’opera: operazione ormai blindata e ai titoli di coda. Adesso manca davvero l’ultimo colpo

Pinto è pronto a completare l’opera in una settimana che potrebbe essere davvero decisiva per il futuro della Roma. Una settimana che ha portato all’addio ufficiale di Shomurodov, passato al Cagliari, al quasi addio di Reynolds destinazione Westerloo, alle visite mediche per Vina con il Sassuolo che sarebbero in programma lunedì. Insomma, ci siamo.

L’ultimo tassello per chiudere con gli esuberi che nella Roma, è evidente, non hanno più spazio, è quello di Villar al Granada. Una trattativa che qualche giorno fa ha avuto un leggero stop per via del cambio di proprietà al quale è interessato il club spagnole. Ma adesso le cose sembrano essere chiuse, blindate, così come riportato da Relevo.

Calciomercato Roma, Villar al Granada

Sì, l’operazione sembra proprio essere ai titoli di coda. Il giornalista Matteo Moretto ha infatti pubblicato un lucchetto nel Tweet che alcuni giorni fa riportava appunto l’avanzamento della notizia in questione. Insomma, una settimana davvero interessante per la Roma, che in pochi giorni è riuscita a togliere quasi tutti gli esuberi.

Adesso però, come sappiamo, e come vi abbiamo raccontato nel corso di queste ultime ore, è tempo di pensare agli innesti. Renato Sanches è sempre più vicino, anche Luis Enrique, che lo ha tenuto fuori dall’ultima amichevole, si è convinto di lasciar andare il giocatore: il centrocampista portoghese dovrebbe arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. E poi come sempre c’è il centravanti da tenere in considerazione: Scamacca continua a mandare segnali e non vede l’ora di tornare a Trigoria. Morata rimane sullo sfondo ma i costi al momento sono proibitivi e una sua permanenza all’Atletico è una cosa che al momento sembra probabile. Quindi le attenzioni abbiamo capito verso chi sono. C’è da dare un’accelerata, anche perché il tempo inizia davvero a stringere.