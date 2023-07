Calciomercato Roma, all in Morata: doppio sacrificio

L’attaccante spagnolo è il primo obiettivo della Roma di Moruinho e Pinto, che vogliono una punta titolare in questo calciomercato

La corsa all’oro continua, anzi al diamante. Più precisamente alla punta di diamante. Non stiamo parlando dell’era di splendore del Klondike, che ha spinto migliaia di persone in cerca di fortuna a trasferirsi in Alaska. Si tratta della corsa di Tiago Pinto e di Mourinho per il prossimo attaccante titolare della Roma, che è rimasta senza punti di riferimento lì davanti dopo l’infortunio al crociato di Tammy Abraham.

L’inglese ha dovuto lasciare il campo con lo Spezia nell’ultima giornata di campionato in anticipo, dopo soli 15 minuti dal suo ingresso. Tutti speravano in nulla di grave, invece, gli esami strumentali hanno evidenziato la lesione che lo costringerà a tornare solo a febbraio 2024. Per sostituirlo, Pinto e Mourinho stanno trattando per cercare di sbloccare la situazione con il West Ham e con l’Atletico Madrid. I due club, infatti, detengono i diritti dei cartellino rispettivamente di Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

Il primo vorrebbe tornare in Italia e soprattutto nella Capitale, dove è nato e cresciuto, sia come persona che calcisticamente. Dopo una stagione passata in Premier League, per lui è arrivato il momento di tornare a Trigoria e per questo ha spesso speso parole al miele proprio per il club che lo ha formato.

Calciomercato Roma, Pinto aspetta Morata: Scamacca in standby

L’affare per sbloccare la trattativa che riporterebbe Gianluca a Roma è in standby per decisione di Tiago Pinto. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il general manager ha deciso di mettere momentaneamente in pausa la situazione con, l’ex Sassuolo perché la porta per Morata non è ancora chiusa.

Lo spiraglio ha lasciato un po’ di speranza nel general manager che sta preparando l’assalto allo spagnolo. Questo potrebbe arrivare solo a fronte di due sacrifici. Si tratta di Roger Ibanez e Rick Karsdorp, che con la loro cessione possono garantire l’entrata adatta per sferrare l’assalto a Morata. Vendere i due giocatori, infatti, permetterebbe a Pinto di accontentare le richieste dell’Atletico Madrid e dell’entourage del giocatore.