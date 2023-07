Calciomercato Roma, nuovo obiettivo Pinto: servono 20 milioni

Il general manager della Roma ha deciso di percorrere anche altre strade, in questa finestra di calciomercato, per migliorare la rosa

Serve una punta e anche di fretta. I prossimi passi che la Roma dovrà fare sono ben chiari ai tifosi, ma anche a Tiago Pinto e Mourinho, che chiede ancora rinforzi. Il tecnico giallorosso, infatti, vorrebbe due innesti per poter completare la squadra a disposizione, che ha ancora alcune lacune. Si tratta di un attaccante e un centrocampista che José vorrebbe per essere coperto in tutti i reparti.

Dopo l’ultima stagione, il tecnico di Setubal ha capito l’importanza delle coppie in ogni ruolo. Riuscire ad avere almeno due giocatori per posizione permette alla rosa di girare e di rifiatare quando la fatica comincia a colpire le gambe. Nella linea mediana manca un solo interprete che possa affiancarsi con Bove e per questo Pinto ha messo nel mirino Renato Sanches. Il mediano del Paris Saint-Germain è in dirittura di arrivo e i prossimi giorni saranno fondamentali per definire l’affare.

L’altro reparto che ha bisogno di un ritocco è l’attacco, dove manca Tammy Abraham. Le prestazioni di Andrea Belotti, poi, non hanno dato grandi sicurezze a Mourinho e Pinto, che hanno deciso di rivolgersi al mercato. Nel mirino ci sono Gianluca Scamacca e Alvaro Morata, che potrebbero arrivare in prestito.

Calciomercato Roma, Pinto vuole Beltran del River Plate

Per permettere l’arrivo di uno dei due, ci sono da convincere West Ham e Atletico Madrid, che vogliono cash per lasciarli partire, possibilmente a titolo definitivo. Le prossime ore saranno fondamentali, ma intanto Pinto ha messo nel mirino un altro calciatore.

Si tratta di Lucas Beltran, attaccante del River Plate classe 2001, che ha attirato l’attenzione del general manager. Come riporta il Corriere della Sera, l’ex Benfica ha messo gli occhi su di lui, ma per convincere i Milionarios a lasciarlo partire c’è bisogno 20 milioni. Già la Fiorentina aveva provato a prenderlo in questa finestra di calciomercato. La Viola, però, si è scontrata con le richieste del club di La Plata, che ha rifiutato 16 milioni da Commisso.