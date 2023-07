Calciomercato Roma, Pinto incassa: visite mediche fissate per l’addio

Il general manager della Roma ha concluso un’altra cessione in questa finestra di calciomercato, che si conclude i primi di settembre

La campagna acquisti della Roma h subito un leggero stop nelle ultime settimane, con i tifosi che si erano subito abituati al grande entusiasmo. Tiago Pinto, infatti, aveva portato nella Capitale ben quattro giocatori entro i primi 10 giorni di luglio, non svendendo neanche un titolare. Questi sono stati tenuti in rosa, a differenza di alcuni esuberi che hanno lasciato Trigoria, insieme ad alcuni giovani di prospettiva.

La loro cessione è stata necessaria per racimolare i 30 milioni necessari entro il 30 giugno per sanare il bilancio e non incorrere in sanzioni della Uefa. L’organo calcistico europeo sta guardando da vicino i giallorossi e tiene d’occhio i loro conti, nonostante altri club in Europa spendano senza essere mai bacchettati. Grazie alle sue trattative, la Roma è riuscita a evitare mule grazie alle cessioni di quei giocatori che non facevano parte dei piani di Mourinho o di calciatori minori.

Ora, però, tornare a vendere è fondamentale per sbloccare gli ultimi affari di calciomercato che la Roma vuole concludere. In entrata, infatti, ci sono Gianluca Scamacca, Alvaro Morata e Renato Sanches. Per i primi due ci sono da convincere West Ham e Paris Saint-Germain, ma i due club non hanno intenzione di fare sconti.

Calciomercato Roma, visite mediche fissate col Sassuolo

Per sbloccare la situazione, quindi, Pinto ha in programma alcune cessioni per mettere da parte i soldi necessari e partire all’attacco degli obiettivi di calciomercato. Per questo, le trattative per la cessione di un giocatore è arrivata a buon punto e mancano gli ultimi atti ufficiali.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Matias Vina è a un passo dal Sassuolo. Il terzino sinistro è in dirittura di arrivo per i neroverdi che hanno fissato anche le visite mediche. L’ex Bournemouth domani dovrebbe svolgere gli esami per verificare la sua salute fisica e scongiurare infortuni o problemi di ogni sorta. Se queste dovessero essere positive, allora Vina diventerebbe un nuovo calciatore degli emiliani.