Nuovo assalto in Serie A: colpo da 12 milioni e addio Roma

Pinto deve affrontare una nuova avversaria italiana che ha messo gli occhi su un obiettivo di calciomercato della Roma in questi giorni

Agosto è l’ultimo mese disponibile per il calciomercato e le squadre italiane stanno accelerando per completare la campagna acquisti. Tra poche settimane comincia il campionato, con la Roma che scende in campo contro la Salernitana nella prima giornata. Gli amaranto saranno di nuovo gli avversari dei giallorossi dopo la gara della scorsa stagione e in vista di quel giorno Pinto ha intenzione di rinforzare la rosa.

Mourinho ha dato indicazioni precise al general manager, che deve portare nella Capitale il prima possibile un centrocampista e un attaccante. Quest’ultimo reparto è il più delicato di tutta la rosa visto che è in emergenza. Già il livello di prestazioni non era stato entusiasmante, con Abraham e Belotti che hanno segnato un numero esiguo di gol in tutto il campionato. Oltre a questo, poi, l’infortunio dell’inglese ha privato la rosa di una pedina importante.

Per questo per sostituirlo, Pinto ha messo nel mirino Scamacca e Morata che possono approdare nei prossimi giorni. Il general manager sta cercando di convincere i rispettivi club a lasciarli partire in modo da regalare a Mourinho l’attaccante che chiede per affrontare al meglio la prossima annata.

Calciomercato Roma, ci prova anche la Fiorentina: assalto a Dominguez

Per la linea mediana, invece, i nomi caldi sono diversi, ma quello in pole position è quello di Renato Sanches. Il centrocampista portoghese potrebbe approdare a Trigoria nei prossimi giorni, anche ala luce del fatto che un altro obiettivo per il centrocampo è al centro di un offerta.

Si tratta di Nicolas Dominguez, centrocampista del Bologna, che piace a diversi club. Come riporta Nicolò Schira, l’argentino è finito nel mirino della Fiorentina nelle ultime ore. Il club Viola ha molti centrocampisti, ma vorrebbe aumentare la scuderia con il talento rossoblù. Oltre a Italiano, però, su di lui c’è anche il Fenerbaçhe che ha offerto 12 milioni al Bologna per prenderlo. Al calciatore, invece, ha proposto un quadriennale a 2.7 milioni l’anno. Per adesso, però, non c’è l’accordo totale tra le parti.