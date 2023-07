Ritorno a sorpresa e ribaltone Inter: via libera Roma

Calciomercato Roma, nuovo intreccio con l’Inter e ritorno di fiamma a sorpresa per Simone Inzaghi. Il ribaltone spiana la strada all’assalto dei giallorossi.

Le strade della Roma e dell’Inter tornano ad intrecciarsi in ottica calciomercato estivo. Le due squadre sono state segnalate su tanti obiettivi comuni in entrata, ma c’è un nuovo scenario che potrebbe sorridere alle manovre di Tiago Pinto. Il dirigente portoghese, responsabile del mercato in casa Roma, ha intenzione di chiudere a stretto giro di posta per due nuovi rinforzi da consegnare a José Mourinho. Ed il via libera finale per la fumata bianca può arrivare anche grazie al ribaltone a sorpresa in casa nerazzurra.

C’è una nuova puntata nell’intreccio di calciomercato che coinvolge Inter e Roma. La squadra nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi in panchina, dopo aver bruciato la concorrenza per la firma di Davide Frattesi, ha messo nel mirino altri obiettivi accostati ai giallorossi. Nello specifico le manovre di Marotta si vanno ad intrecciare con le mosse di Tiago Pinto nel settore offensivo. L’Inter ha salutato Edin Dzeko, direzione Turchia, ed ha interrotto i rapporti per il ritorno in squadra di Romelu Lukaku, finito in orbita Juve. Nell’ipotetica lista dei desideri di Marotta sono stati segnalati due profili accostati in tempi non sospetti alla Roma: prima quello di Alvaro Morata, in seconda battuta quello di Gianluca Scamacca.

Calciomercato Roma, non solo Scamacca: l’Inter pensa al ritorno di Sanchez a parametro zero

Se la pista per il ritorno dell’attaccante spagnolo appare in salita per entrambi i club, il colpo Scamacca prende sempre più corpo in casa Roma. Il centravanti di Fidene è sempre più vicino al ritorno in giallorosso, con l’Inter che potrebbe decidere di defilarsi completamente dalla corsa con un ritorno di fiamma a sorpresa ed a costo zero, Simone Inzaghi avrebbe già dato l’ok all’operazione Alexis Sanchez.

L’attaccante cileno classe ’88 potrebbe tornare a sorpresa a vestire nerazzurro, secondo quanto scrive quest’oggi il ‘Corriere della Sera’. Un ritorno di fiamma a parametro zero per Simone Inzaghi, che avrebbe già dato il proprio assenso all’operazione. Usato sicuro in casa Inter, l’attaccante è reduce da una buona stagione col Marsiglia, certificata da un bottino di 18 reti messe a referto in 44 presenze col club transalpino.