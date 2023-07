Morata, doppietta giallorossa: lo scatto social scatena i tifosi

Alvaro Morata condivide uno scatto sui social network con la ‘doppietta’ giallorossa. La foto alimenta nuove voci di mercato, con i tifosi della Roma che si scatenano.

A poche settimane dalla partenza ufficiale della nuova stagione prende forma la Roma che verrà. Nei prossimi giorni Tiago Pinto vuole chiudere per due operazioni in entrata e riempire le caselle mancanti nella rosa della squadra giallorossa. Nel frattempo la squadra allenata da José Mourinho mette nuovi minuti nelle gambe, vincendo ieri per 4-o l’amichevole contro l’Estrela Amadora. Trascinata ancora una volta da Paulo Dybala, la Roma rifila il poker alla squadra lusitana, neopromossa nella massima serie. E l’attaccante argentino è uno dei fattori che potrebbe portare Alvaro Morata a vestire giallorosso in futuro.

La sessione estiva di calciomercato in casa Roma sembra arrivata ad una fase di svolta in entrata. La prossima settimana sarà quella decisiva per chiudere due firme e consegnare per tempo un doppio rinforzo a José Mourinho. Tiago Pinto ha messo le mani su Renato Sanches per il centrocampo e Gianluca Scamacca per il settore offensivo dei giallorossi. Oltre al centravanti ex Sassuolo la Roma è stata accostata anche al ritorno in Serie A di Alvaro Morata. L’attaccante spagnolo, grande amico di Paulo Dybala, condivide uno scatto social in famiglia a tinte giallorosse. Subito si scatenano i tifosi romanisti sul profilo Instagram della moglie del calciatore madridista, la modella e blogger italiana Alice Campello.

Morata e gli scatti giallorossi in famiglia: intervengono i tifosi della Roma sul web

È una sessione di calciomercato estiva caratterizzata da tanti segnali sui social network intorno alla Roma. José Mourinho ne ha lanciati diversi nelle scorse settimane e lo stesso Scamacca ha fornito un prezioso assist che lo ha avvicinato ancora di più al ritorno in giallorosso. Il centravanti italiano aveva eliminato dalla biografia di Instagram la voce ‘calciatore del West Ham’. Ora c’è un nuovo siparietto social che coinvolge Alvaro Morata.

L’influencer Alice Campello, moglie dell’attaccante spagnolo, ha condiviso una serie di scatto che ritraggono i due gemelli della coppia in occasione del loro compleanno. I figli della coppia hanno compiuto 5 anni e l’influencer italiana ha piazzato sul proprio profilo Instagram diverse foto con i due bimbi circondati da palloncini giallorossi. L’accoppiata cromatica rappresenta i colori della Spagna, ma tanto è bastato per scatenare diversi tifosi romanisti nei commenti della foto. Sono stati tanti a chiedersi se il giallorosso scelto dalla coppia non posso essere un indizio sul futuro di Alvaro Morata.