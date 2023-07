Doppio colpaccio Roma, hanno detto sì: firme imminenti

Calciomercato, la Roma ha messo le mani sul doppio colpaccio in entrata. I calciatori hanno già detto si ai giallorossi: ecco cifre e dettagli della formula prima delle firme.

Prosegue il ritiro estivo della Roma nella terra di José Mourinho. In Algarve i giallorossi sono tornati in campo ieri sera, per l’incontro amichevole con l’Estrela Amadora. Nella seconda gara disputata in Portogallo, la quarta della preparazione estiva, è tornata a brillare la stella di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha messo a segno una deliziosa doppietta, che ha aperto le danze nel 4-0 finale della squadra guidata da José Mourinho. Per quel che riguarda il calciomercato estivo, c’è il doppio colpaccio alle porte per la formazione giallorossa.

La Roma rifila 4 reti all’Estrela Amadora, club neopromosso nella massima serie portoghese. Oltre alla doppietta messa a segno da Paulo Dybala ci sono state le reti di Llorente e del giovane Edoardo Bove. Il poker rifilato alla squadra lusitana ha dato nuove indicazioni di campo in vista dell’esordio ufficiale della Roma, in programma il 20 agosto allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Su un binario parallelo viaggiano le mosse di Tiago Pinto, vicinissimo a chiudere il doppio colpo in entrata per il connazionale in panchina. La settimana prossima sembra essere quella decisiva per la doppia firma in casa giallorossa, ecco cifre e dettagli delle prossime operazioni di Tiago Pinto.

Calciomercato, Scamacca e Renato Sanches alla Roma: cifre e formula del doppio colpo

Il dirigente portoghese, responsabile del calciomercato della Roma, ha messo le mani sul doppio colpo in entrata. Tiago Pinto ha intenzione di chiudere a stretto giro di posta, per consegnare a José Mourinho il nuovo centravanti ed il rinforzo a centrocampo in vista della prossima stagione. E stanno per arrivare le attese firme di Gianluca Scamacca in attacco e Renato Sanches in mezzo al campo.

I prossimi sette giorni saranno decisivi per chiudere la doppia firma in entrata in casa Roma. Pinto volerà a Londra e Parigi nei prossimi giorni e spera di strappare il doppio sì entro il 6 agosto, giorno dell’amichevole contro il Tolosa. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport per il centravanti il West Ham si aspetta un prestito con obbligo di riscatto da 22 milioni, mentre la Roma continua a spingere per un diritto di acquisto. Mentre per il centrocampista portoghese si ragiona su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro.