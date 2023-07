Calciomercato Roma, dietrofront improvviso: la firma si allontana

Pinto ha registrato un passo indietro per un colpo di calciomercato, con la Roma che vuole accelerare in questa settimana

I giorni passano, il calciomercato si avvicina alla chiusura, mentre i contorni della Serie A diventano sempre più nitidi. In questo contesto, c’è qualcuno che guarda l’orologio, ma non per nervosismo, ma solo perché aspetta qualcuno di importante. Si tratta di José Mourinho che, arrivato ad agosto non ha ancora il prossimo attaccante titolare della Roma, né una mezzala per completare il centrocampo.

L’obiettivo del tecnico portoghese era quello di riuscire ad abbracciare sin da subito almeno la prossima punta, per cui sarà necessario grande lavoro. Questa, infatti, dovrà garantire tutti i gol che sono mancati nella scorsa annata e per questo Pinto sta lavorando per portarla a Trigoria. Il centrocampista, invece, è il frutto di una conclusione del tecnico. Questo, dopo essere stato costretto a fare delle scelte critiche lo scorso anno, ha capito l’importanza di avere delle coppie in ogni ruolo della rosa.

Riuscire ad arrangiarsi non è più una possibilità per il tecnico, che vuole avere delle alternative di livello per ogni posizione in campo. Nella linea mediana manca qualcuno che possa fare da staffetta insieme a bove come intermedio di destra e per questo nel mirino c’è Renato Sanches.

Calciomercato Roma, il Paris Saint-Germain vuole solo la cessione

L’ex Lille è in uscita dal Paris Saint-Germain e il suo agente è Jorge Mendes, che conosce molto bene la Roma. Visti i buoni rapporti con il club francese, Pinto è partito all’assalto del mediano ex Bayern e proprio oggi dovrebbe incontrate dei rappresentanti dei parigini per dettare i termini dell’affare.

Come riporta RMC Sport, però tra le parti ci sono delle distanze perché i giallorossi vorrebbero prendere il portoghese in prestito con diritto di riscatto per poi decidere se prenderlo visti i tanti infortuni che hanno martoriato la sua carriera. I rossoblù, però, non vogliono rischiare di veder tornare il giocatore e quindi chiedono la cessione a titolo definitivo in modo da disfarsi di un esubero che non rientra nei piani di Luis Enrique.