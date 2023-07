Calciomercato Roma, intesa totale: oggi l’incontro per la firma

Il general manager della Roma ha fissato un incontro con il club per prendere un obiettivo di calciomercato in queste ore

La Roma continua a correre verso gli obiettivi di calciomercato, con José Mourinho che è soddisfatto a metà. Il tecnico di Setubal, infatti, può essere contento per aver ottenuto sin da subito quattro rinforzi che si sono allenati con la rosa sin dai primi giorni di luglio. Il ritiro a Trigoria, infatti, ha visto diversi volti nuovi. In portogallo, invece, lo Special One avrebbe voluto poter abbracciare nuovi innesti.

Di sicuro, sarebbe stato molto contento se avesse potuto cominciare ad allenare il prossimo attaccante della Roma, che è una priorità. L’infortunio di Tammy Abraham, infatti, ha lasciato il reparto avanzato in emergenza e per questo Mou vorrebbe correre ai ripari. Nel mirino ci sono due calciatori di livello e si tratta di Alvaro Morata e Gianluca Scamacca. Il primo è il preferito dell’allenatore, ma l’Atletico Madrid non vuole lasciar partire a poco il giocatore.

L’ex Sassuolo, invece, vive una situazione simile, ma il West Ham non vuole gettare alle ortiche l’investimento fatto lo scorso anno di 36 milioni di euro. Per strapparlo ai neroverdi, infatti, i londinesi hanno pagato quella cifra, ma ora la Roma lo vorrebbe in prestito magari con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, oggi l’incontro con il Paris Saint-Germain

L’altro obiettivo di Mourinho e Pinto è un centrocampista che possa donare qualità e quantità al centrocampo. Oltre l’arrivo di Aouar, il tecnico pensava a uno tra Sabitzer, Kamada e Renato Sanches. Proprio per quest’ultimo il general manager sta accelerando.

Come riporta calciomercato.com, infatti, questa settimana sarà decisiva per la Roma che già oggi incontrerà il Paris Saint-Germain per definire il passaggio dell’ex Lille. Il centrocampista portoghese, infatti, potrebbe approdare a Trigoria in prestito oneroso con diritto di riscatto a 13 milioni. Questi giorni sono quelli fondamentali per i giallorossi che potrebbero chiudere anche per l’attaccante, permettendo a Pinto di siglare la doppietta di arrivi che completerebbe la rosa a disposizione di Mourinho.