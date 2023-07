Calciomercato Roma, osservato speciale: svolta bianconera per Pinto

Il general manager della Roma ha preso un volo per visionare il giocatore che può diventare un’alternativa in questo calciomercato

Continua la ricerca dell’attaccante per la Roma che in questo calciomercato ha deciso di migliorare il reparto offensivo. La scelta è piuttosto obbligata visto che nella scorsa stagione in campionato le punte presenti in rosa hanno segnato solo 8 gol. Il dato preoccupante, però, non sono solo le reti segnate, ma che queste portano tutte la firma di Tammy Abraham, con Belotti che ha concluso l’annata a mani vuote.

Questo ha creato molte preoccupazioni nei tifosi, ma anche in Mourinho che è partito all’assalto per portare nella Capitale un nuovo attaccante. L’infortunio dell’inglese, poi, ha portato il livello di allarme al massimo e per questo Tiago Pinto sta trattando con due club in particolare. Il general manager vorrebbe portare nella Capitale dall’Atletico Madrid o dal West Ham uno tra Gianluca Scamacca e Alvaro Morata.

I due hanno attirato l’attenzione della Roma, che sta valutando quale dei due profili sia il migliore per poter rinforzare l’attacco giallorosso. Per arrivare al nuovo attaccante, però, è necessaria una cessione visto che i due club non hanno intenzione di lasciarli partire in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Roma, attaccante bianconero nel mirino

Se gli affari non dovessero sbloccarsi, Tiago Pinto ha già messo nel mirino qualche altro attaccante come alternativa all’italiano e allo spagnolo. Oltre ai vari attaccanti offerti dalla Premier League, come Calvert-Lewin, il general manager ha messo gli occhi su un calciatore che gioca in bianconero.

Si tratta di Marin Ljubicic che, come riporta Oberösterreichischen Nachrichten, è finito nel mirino della Roma. L’austriaco gioca con il LASK e Pinto è volato in Austria proprio per visionarlo nella prima partita ufficiale contro il Rapid Vienna. Sono diversi i club europei che hanno messo gli occhi sul classe 2002 che nella scorsa annata ha segnato 12 reti, per la prima volta in doppia cifra. Se le trattative per Scamacca e Morata, che dovrebbero chiudersi in questa settimana, non dovessero andare a buon fine, Pinto potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di fare un tentativo per l’attaccante bianconero.